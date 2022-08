Sénégal: Macky Sall - "Les agresseurs et casseurs n'ont pas leur place à l'école ni à l'université"

Présidant jeudi la cérémonie de remise des prix de l'édition 2022 du Concours général, le Chef de l'Etat, Macky Sall, a déploré les cas de violence dans les écoles et universités du pays. " Alors que notre société est percutée par la violence physique et verbale et la frénésie des fake news, la manipulation et des réseaux sociaux, dans ce tourbillon des temps modernes, la jeunesse semble en perte de repères, allant jusqu'à verser parfois dans un mimétisme de mauvais goût ", a notamment regretté Macky Sall.

Et d'ajouter : " Je pense à la pratique choquante des violences sur des enseignants et de saccages de matériels et infrastructures scolaires. Les agresseurs et casseurs, qui constituent heureusement une infime minorité, n'ont pas leur place à l'école ni à l'Université. Nous devons tous agir, fermement, pour mettre fin à ces dérives ", invite-t-il.

Le Chef de l'Etat a, par ailleurs, rendu hommage aux 95 lauréats et à leurs parents, non sans féliciter Fatou Niang du lycée d'excellence Mariama Bâ, meilleure élève 2022 du Sénégal.