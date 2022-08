Madagascar: Festival Tsakaraka - 16éme édition - Treize artistes surchaufferont Vohémar

Le festival Tsakaraka a traversé les époques. Mais ce dernier a bercé une génération à Iharana, cette ville semi-rurale autrefois éloignée. Désormais, grâce à la construction de la route RN5A la reliant avec Ambilobe, la ville accueillera certainement du monde.

Wawa, Janga Ratah, Dadi Love, Big Mj, Rijade seront présents au stade municipal de la Vohémar. Une très grande rencontre avec les convaincus et les adeptes de la musique tropicale. La jeune génération ne sera pas en reste, Rijade, Basta Lion seront bel et bien là. Durant trois jours, du 26 au 28 août 2022, la capitale Anjoaty sera dans une ambiance conviviale.

Ces derniers temps, les manifestations culturelles sont de plus en plus fréquentes, variées et concernent des publics de plus en plus nombreux. Leur rôle dans l'organisation de l'espace et la définition des territoires s'accroît. En effet, la culture compte de plus en plus, pour les habitants, pour les territoires et pour les politiques bien entendu.

Car ces derniers savent en quelques sorte que la culture est un levier clé de l'évolution de la société, lorsque la perte de sens est telle qu'elle touche tant de secteurs et de population, qu'elle interroge l'identité, le fonctionnement de l'économie, l'utilité du politique, l'équité territoriale, l'ascenseur social...

Le milieu semi-rural comme Vohémar, après avoir connu le désintérêt de la part des aménageurs, du gouvernement et des habitants, est en pleine renaissance, et même si ce n'est pas tout à fait nouveau. En effet, c'est sans doute pour cela qu'il faut se tourner vers lui, vers ce qu'il donne mais aussi ce qu'il abrite, car ce qu'il propose en matière culturelle est particulièrement captivant. Des dynamiques, nombreuses, innovantes le parcourent, l'animent, l'émeuvent et le meuvent. Elles concernent de plus en plus d'habitants qui font des va-et-vient dans de plus en plus d'espaces variés.

L'objet festival est un des plus passionnants. Il relève à la fois d'une certaine modernité et d'une certaine obsolescence et désuétude, il n'est ni a priori urbain ni a priori rural, à l'inverse d'autres formes de diffusion culturelle. Tsakaraka permet non seulement de resserer les liens entre artistes et inconditionnels, mais rehausse la " tradition modernisée " par les expressions artistiques