Madagascar: Filière vanille - 70 exportateurs agréés pour la campagne 2022 - 2023

Il n'y a pas de monopole dans la filière vanille. Le ministre de l'Industrialisation, du Commerce et la Consommation Edgard Razafindravahy l'a toujours dit. Il l'a encore réitéré hier lors d'un point de presse sur la campagne vanille qu'il a organisé, hier dans son bureau à Ambohidahy.

" Comment peut-on parler de monopole quand on sait que lors de la dernière campagne, l'on avait compté 102 exportateurs ont obtenu " a-t-il expliqué. " Sur ces 102 exportateurs agréés, seuls 90 ont réellement exporté " a précisé le ministre. Une manière de dénoncer le manque de rigueur de certains opérateurs qui ne prennent même pas la peine d'utiliser leur agrément.

En pleine réforme

Une rigueur que le MICC entend respecter dans la gestion de la filière vanille, actuellement en pleine réforme. A commencer par le traitement des demandes d'agrément. Ainsi, pour cette année, le ministère a reçu en tout 262 demandes d'agrément dont 165 nouvelles demandes et 97 renouvellements. Après vérification, 224 dossiers étaient complets dont 134 nouvelles demandes et 90 renouvellements. Sur ces 90 dossiers de renouvellement, 70 ont reçu leur agrément, pour la bonne et simple raison que ce sont eux qui ont présenté un document du service des finances extérieures (FINEX) attestant qu'ils ont effectivement rapatrié des devises. Les 20 dossiers restants n'ayant pas pu remplir cette condition réglementaire de rapatriement de devises, n'ont donc pas eu leur agrément. Concernant les 134 dossiers de nouvelle demande, ils sont en cours de traitement et une décision sera prise avant l'ouverture de la campagne d'exportation de vanille préparée, prévue d'ici un mois. " Seuls ceux qui remplissent les conditions réglementaires seront, le cas échéant agréés " selon toujours Edgard Razafindravahy.

Intransigeance

Parmi ces conditions figure en premier lieu le respect du prix minimum de 75.000 ariary le kilo de la vanille. " Le ministère fait preuve d'intransigeance sur le respect de ce prix minimum car c'est le premier moyen de protéger les paysans planteurs qui sont à la base de la filière ". Une politique qui a manifestement porté ses fruits puisque depuis le début de la campagne de vanille verte 950 tonnes ont été vendus à 75.000 ariary le kilo sur le marché contrôlé. Un tonnage raisonnable puisque selon les explications du ministre du Commerce, seulement 10% à 12% de la production de vanille sont vendus verte. Le reste étant de la vanille préparée par les paysans eux-mêmes avant d'être écoulée en tant que vanille vrac. Et le circuit se poursuit avec de la vanille préparée prête à l'export auprès des exportateurs. Sur ce dernier point, le différentiel de prix fait ressortir un prix de 500.000 ariary le kilo de la vanille préparée à raison de 5 à 6 kg de vanille verte pour 1 kg de vanille préparée.

Engagement sur l'honneur

Quoiqu'il en soit, le MICC affiche plus que jamais sa volonté d'assainir la filière vanille. Un assainissement qui passe aussi par le respect du prix minimum à l'exportation de 250 USD le kilo. Le ministère a mis en place une batterie de mesures pour faire respecter cette obligation. C'est ainsi par exemple que dorénavant les commissions convenues parfois d'une manière frauduleuse entre l'exportateur et l'acheteur international ne seront plus acceptées. " Le rapatriement des devises se fera sur la base des 250 USD le kilo et pas moins " a martelé le ministre Edgard Razafindravahy qui poursuit sa bataille pour l'assainissement de la filière vanille avec comme prochaine étape l'organisation prochainement d'une réunion avec les 70 exportateurs agréés à Antalaha. " Les exportateurs doivent signer un engagement sur l'honneur relatif à l'application de toutes les conditions imposées par les réglementations en vigueur ". La loi c'est la loi.