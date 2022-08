Madagascar: La nécessité d'un véritable dialogue

Le climat politique qui règne en ce moment est tendu. On le constate au vu des déclarations faites par de nombreux intervenants sur les chaînes de télévision et sur les réseaux sociaux. Les critiques contre le pouvoir fusent de tous les côtés, mais ce dernier reste impavide et réplique qu'il travaille à la restauration de l'économie mise à mal par les différentes crises de ces deux dernières années. Cette manière d'ignorer les interpellations qui lui sont faites peut être contreproductif si aucun résultat palpable n'est constaté. La pression exercée par une partie de l'opinion est de plus en plus forte et elle nécessite une réponse ou tout du moins une esquisse de dialogue.

La nécessité d'un véritable dialogue

C'est vers la majorité de la population que le pouvoir actuel porte son regard. Il affirme qu'il ne peut pas se préoccuper des sollicitations de ceux qui sont en train d'appeler à un dialogue ou à une concertation nationale. Cette attitude qu'il a adoptée est incomprise par une partie de plus en plus importante de l'opinion.

Elle est assimilée à une fin de non recevoir par ceux qui mettent l'accent sur les dysfonctionnements de l'État. L'opposition, même si elle n'est pas unie, se rejoint dans son désir de mettre en perspective tout ce qui empêche le bon fonctionnement de la vie démocratique. La demande d'un véritable dialogue est unanime. Tous disent qu'il faut essayer de résoudre ensemble les problèmes actuels.

Certains commencent à hausser le ton et disent que cette volonté d'ignorer leurs propositions risque de déboucher sur un clash. Les tenants d'une véritable décentralisation se manifestent aussi en ce moment. On a vu ceux qui veulent une prise en considération des " faritany " intervenir à la télévision. L'idée de l'élection des chefs de fokontany est remise en selle. C'est le désir d'un échange constructif qui est exprimé actuellement et le pouvoir ne peut pas l'ignorer.