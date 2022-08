Madagascar: Scoutisme - Une véritable cure de jouvence

Trois fois président national de l'Union des Anciens Eclaireuses et Eclaireurs et des Sympathisants (FMT2S ou Firaisan'ny Mpanazava sy Tily Tranainy ary ny Sakaiza), Nestor Andriantsoarivel ou Jamoka Mahery finira son mandat à la tête de la FMT2S ce mois-ci. En effet, le 5è congrès " lasim-pifandraisana " de cette association se fera du 18 au 21 août prochain à Antsirabe. C'est durant ce congrès que se fera l'élection du nouveau président qui dirigera la FMT2S pour le prochain mandat.

Jamoka Mahery estime qu'il a accompli les missions que Dieu a déposées entre ses mains durant toutes ses années. Il prône pour l'alternance dans la gestion de l'association mais il espère surtout la continuité des efforts déjà entrepris au sein de l'organisation. Parmi ces derniers, l'extension de l'association et la mise en place d'un siège national (Toby Skoto) pour mettre en relation tous les membres de l'association.

Totem Malgache

C'est Nestor qui a commencé l'attribution de totem malgache aux scouts de Madagascar, en 1965, devenant depuis Jamoka Mahery, signifiant littéralement un puissant zébu.

Scout depuis sa plus tendre enfance, Nestor Andriantsoarivel est passé par toutes les étapes au sein de cette organisation. Inscrit pas ses parents à 12 ans, il se retire pendant quelques années pour revenir dans les rangs en 1962 à ses 18 ans. Il y trouve le soutien moral et l'assurance physique qu'il recherchait à l'époque, d'autant plus qu'à cet âge il commençait à devenir indépendant.

Il accède au titre de chef de troupe pour une durée de 3 ans en 1964 avant de devenir commissaire provincial. Il intègre ensuite l'équipe nationale en 1970 pour rejoindre le comité national en 2000. À partir de l'année 2005, il devient le président national de l'Union des Anciens Eclaireuses et Eclaireurs et les Sympathisants (FMT2S) pour un premier mandat de 4 ans, mandat renouvelé à chaque fois jusqu'à ce jour. L'objectif de l'association qu'il dirige : se lever pour témoigner de l'efficacité et de la réussite dans l'éducation des jeunes, mais également faire connaître l'existence de cette organisation et rassembler et fédérer tous ceux qui adhèrent à la cause.

Scout un jour, scout toujours

Nestor n'a cessé d'occuper des postes de responsabilités au sein de l'organisation même après sa retraite dans sa vie active. Il continue d'ailleurs à travailler à son compte dans le domaine de l'éducation malgré son âge avancé. Le scoutisme est une histoire de famille dans sa tribu. Marié et père de 4 enfants, il a rencontré sa femme au sein de l'organisation scout et tous ses enfants ont été également scouts. Jamoka Mahery est convaincu que chaque personne pourrait se retrouver, devenir indépendante, trouver l'essence même de sa vie et apprendre à faire face à la vie dans cette organisation qui forge la personnalité. Son dynamisme et sa jeunesse viennent d'ailleurs de son style de vie scout.