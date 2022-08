Madagascar: Enseignement public - Début des inscriptions et réinscriptions

Les parents qui souhaitent inscrire et réinscrire leurs enfants dans les établissements scolaires publics auront jusqu'au 20 août pour le faire. L'accès des élèves dans ces établissements doit être exempt de tout droit d'inscription et de réinscription, selon le ministère de l'Education.

Six jours.C'est le délai dont disposent les parents pour inscrire leurs progénitures dans les établissements scolaires publics. Selon la note émanant du ministère de l'Education nationale, l'inscription et la réinscription ont débuté hier et s'étaleront jusqu'au 20 août. La préinscription pour les classes de 6ème et 2nde a déjà pris fin hier si la publication de la deuxième liste se fera dans la semaine du 15 août. La rentrée administrative notamment la préparation de toutes les tâches administratives et pédagogiques se déroulera du 22 août au 26 août.

La rentrée des enseignants, la distribution des emplois du temps des professeurs, l'organisation pédagogique se tiendront du 29 août au 2 septembre. L'organisation du transfert et du test de niveau, sauf pour les classes de 6ème et 2nde se fera du 20 août au 3 septembre. La rentrée officielle des élèves est fixée au 5 septembre.

Frais. Tout comme la précédente année scolaire, le ministère a tenu à préciser dans cette note que l'accès des élèves dans les EPP, CEG et Lycées doit être exempt de tout droit d'inscription ou de réinscription. " Si les parents se proposent d'apporter leur contribution à la bonne marche de l'école, le montant de cette contribution devra être fixé par un commun accord avec les parents d'élèves lors de l'assemblée générale des FEFFI pour les EPP, CEG et Lycées ", selon la note circulaire n°2021/028/MEN-DG/DGES en date du 11 février 2021 mais qui est toujours de rigueur. Dans sa note, le ministère a également mentionné que la Caisse école devra supporter autant que possible les charges relatives au fonctionnement de l'établissement.