Congo-Kinshasa: Martin Fayulu exige la libération de Jean-Marc Kabund !

Le président national de l'Engagement pour la citoyenneté et le Développement, ECIDé, Martin Fayulu, a réagi sur l'arrestation de l'ex- premier vice-président de l'Assemblée nationale, JM Kabund, et celle de Jimmy Kitenge. Tout en les qualifiant de la preuve de la dérive dictatoriale du régime en place, cet ancien candidat à l'élection présidentielle condamne ces arrestations et exige leur libération.

Ce 11 août 2022, Marti Fayulu écrit depuis son compte twitter ce qui suit : " La détention de JM Kabund, celle de J. Kitenge et l'enlèvement de maman Marie Masemi sont des preuves de la dérive dictatoriale du régime Tshisekedi. La liberté d'expression étant garantie par la Constitution, nous exigeons la libération de ces détenus politiques ".

Dans l'entretemps, une déclaration a été faite mercredi par l'alliance pour le changement, parti cher à Jean-Marc Kabund, qui exige dans l'immédiat la libération de leur président national. Cette formation politique de l'opposition a appelé ses militants à être prêts pour participer aux actions de grandes envergures.

Les motifs d'arrestation de Jimmy Kitenge Manganda, secrétaire national chargé de la communication et cadre du parti du peuple pour la Reconstruction et la Démocratie (PPRD) de l'ancien président Joseph Kabila ne sont pas encore été officiellement communiqués. Arrêté depuis le 26 juillet devant le siège de CCTV dans la commune de la Gombe, à Kinshasa, il a aussi été transféré à la prison centrale de Makala le mercredi dernier..

Rappelons que l'ancien président a.i de l'UDPS Jean-Marc Kabund a été conduit à la prison centrale de Makala le mardi dernier à l'issue de son audition au parquet Général près la cour de cassation. Il est placé sous mandat d'arrêt provisoire et est détenu pour avoir tenu, au cours d'un point de presse, des propos qualifiés d'injurieux, de nature à alarmer la population et à porter atteinte à l'honneur dû aux institutions publiques et à la dignité du chef de l'Etat.