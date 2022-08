Congo-Kinshasa: Affaire "blocs pétroliers"/Kingakati - Va-t-on vers une expropriation de Kabila ?

Le parc de la vallée de la N'Sele dit Kingakati, propriété privée du sénateur à vie Joseph Kabila est en danger d'expropriation par l'Etat congolais. Ce véritable site touristique le plus influent de la ville de Kinshasa et l'un des plus sophistiqués du pays, avec toutes ses constructions (restaurants aux conforts de Boeing, jardins zoologiques, la plus grande tyrolienne d'Afrique centrale ... ) a été identifié comme le bloc 25, "situé vers le Pool Malebo et à la banlieue de la capitale", parmi les 27 blocs pétroliers mis aux enchères depuis le 28 juillet dernier par l'Etat congolais. Ce parc animalier qui mesure au moins 18.000 hectares a été créé par l'ancien Président de la République démocratique du Congo Joseph Kabila et son épouse. Par contre, depuis le 28 juillet 2022, cet espace qui regorge une importante quantité de pétrole est à la merci des investisseurs, suivant bien la portée de l'appel d'offre du gouvernement congolais.

Voici les blocs du bassin côtier

TOUS EN ONSHORE

1. BLOC YEMA II : Il est situé dans le territoire de Moanda, district de Bas-fleuve, Province du Kongo-Central.

2. BLOC MATAMBA-MAKANZI II : Il est situé dans le territoire de Moanda, district de Bas-fleuve, province du Kongo Central.

3. BLOC NGANZI : Il s'étend dans les territoires de Lukula et de Tshela, province du Kongo Central. Dans le bassin du Craben Tanganyika 4 bassins on retrouve 3 BLOCS OFFSHORE ET 1 BLOC ONSHORE

4. BLOC KIBANGA KISOSHI (BLOC 03) : Situé dans le territoire de Fizi au Sud-Est de la Cité de Fizi, Chef-lieu du Territoire de même nom dans la Province du Sud Kivu.

5. BLOC KALEMIE (BLOC 06) : Le Bloc KALEMIE est situé dans le Territoire de Kalemie de même nom, Province de Tanganyika.

6. BLOC KITUKU MOLIRO (BLOC 10) : LE Bloc KITUKU MOLIRO est situé au Sud du Territoire de Moba, Province de Tanganyika.

7. BLOC MULULA LUBANGA (BLOC 11) : Ce bloc est situé dans le Territoire de Kalemie, Province de Tanganyika.

Enfin le BASSIN DE LA CUVETTE CENTRALE qui détient 9 BLOCS TOUS ONSHORE

8. BLOC 4 : Il s'étend sur les territoires de Bolomba, Basankusu dans la province de l'Equateur et sur les territoires de Boende et Befale dans la province de Tshuapa.

9. BLOC 4B : Il s'étend dans les territoires de : Befale, Boende, Djolu dans la Province de la Tshuapa ; Bongandanga, Bokungu, Ikela dans la province de la Mongala, Yahuma dans la Province de la Tshopo.

10. BLOC 06 : Il s'étend sur les territoires de Banalia, Bafwasende, Isangi, Ubundu, Opala dans la Province de la Tshopo.

11. BLOC 18 : il s'étend dans les Provinces : Sankuru, du Kasaï et Kasaï Central.

12. BLOC 21 il s'étend dans deux Provinces : Le bloc 21 est situé dans les Provinces du Maniema (90%) et du Sankuru (10%).

13. BLOC 22 : Situé à la frontière entre la RDC et la République du Congo.

14. BLOC 25 : Situé vers le Pool MALEBO et à la banlieue de la ville de Kinshasa.

15. BLOC MOERO : Il s'étend sur les Territoires de Kasenga, Pweto, Moba et Manono.

16. BLOC UPEMBA : Situé à cheval entre les Provinces de Haut.