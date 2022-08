Congo-Kinshasa: Marcel Ngoyi - " Quel est l'avenir de la MONUSCO au pays ? "

La situation délétère qui sévit à l'heure actuelle dans la partie orientale du pays, précisément au Nord-Kivu, préoccupe Marcel Ngoyi Ngoyi Kyengi, une des figures de proue de la sphère médiatique congolaise et Editeur du journal La Prospérité. Pour lui, en effet, un départ précipité de la Monusco n'est pas souhaitable. Si elle part, qui la remplace ? La Monusco, au-delà de ses missions sécuritaires, c'est aussi l'humanitaire, la protection des droits humains, la facilitation politique, du soutien électoral, des milliers d'emploi pour les Congolais et donc un certain pouvoir économique. "C'est pourquoi son avenir doit se décider en toute rationalité car derrière ce départ demandé et voulu se cache plusieurs enjeux dont deux me paraissent essentiels", analyse-t-il, au cours d'une interview accordée à un média de la place, jeudi 11 août 2022, dans son bureau de travail situé à Mont Fleury, à Ngaliema.

"Le Congo et les Congolais doivent se donner les moyens d'avoir les autorités responsables qui prennent soin de nos forces armées. La Monusco doit partir et cela ne fait aucun doute mais, encore une fois, dans un cadre organisé et en lien avec un pouvoir congolais responsable. D'ailleurs, il existe déjà une résolution du Conseil de sécurité qui fixe le départ de la Monusco et définit un cahier des charges pour chaque partie. Le gouvernement sait donc ce qu'il lui reste à faire pour que la Monusco s'en aille dans l'ordre et en temps utile ", pense ce chevalier de la presse.

Il estime néanmoins que le départ précipité de la Monusco n'est pas souhaitable. Si elle part, qui la remplace ? se demande-t-il, tout en ajoutant que la Monusco, au-delà de ses missions sécuritaires, c'est aussi l'humanitaire, la protection des droits humains, la facilitation politique, du soutien électoral, des milliers d'emploi pour les Congolais et donc un certain pouvoir économique. Sur plusieurs volets, la mission de la Monusco n'est pas un échec.

Ainsi, il pense que l'avenir de la MONUSCO sur le sol congolais doit se décider en toute rationalité. Il insinue de même que derrière ce départ demandé et voulu par plus d'un, se cache plusieurs enjeux dont deux paraissent essentiels : " D'abord, un enjeu politique majeur, les élections vont se tenir l'année prochaine et la Mission de l'ONU va devenir, au fil des mois, un témoin gênant. Se débarrasser de la Monusco, c'est se donner les coudées franches pour effectuer tout type de tripatouillage et éventuellement des massacres sans témoin. Ensuite, le Rwanda et l'Ouganda ainsi que les autres pays voisins aimeraient se retrouver seuls, sans témoin également, avec leurs armées dans l'Est pour continuer, entre autres, à piller nos ressources ".

Pour rappel, au sujet même du départ de la MONUSCO, les congoolais ont manifesté à Butembo, dans le Nord-Est de la République démocratique du Congo, afin de demander le départ de la mission onusienne de la RDC. Et là encore, la mobilisation a tourné aux affrontements armés, faisant une dizaine de victimes.

Cette mobilisation a depuis entraîné d'autres heurts au-delà de Goma. Une manifestation a ainsi éclaté dans la ville de Butembo, située à environ 300 kilomètres au nord de Goma. Un cortège réclamant le départ de la Monusco s'est dirigé vers la base de la mission des Nations Unies. Mais la manifestation a rapidement donné lieu à des affrontements et des échanges de tirs qui ont entraîné la mort de trois Casques bleus et d'au moins sept manifestants.