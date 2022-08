Afrique: CAF - Lupopo accède aux 16èmes de finales sans le moindre effort !

Aussitôt après le tirage au sort de deux prochaines compétitions interclubs de la Confédération africaine de football (CAF), qui a eu lieu mardi au Caire, le FC Saint Eloi Lupopo de la RDC qui devait commencer par le tour préliminaire contre la formation botswanaise de Sécurity Systems XI FC, a été notifié jeudi de sa qualification directement au prochain tour, suite au désistement de son adversaire. Le club botswanais aurait évoqué des raisons d'ordre logistique, liées notamment aux moyens financiers nécessaires pour couvrir les dépenses pouvant aider l'équipe à bien participer à cette compétition.

Une nouvelle qui parait à la fois bonne et mauvaise pour les Cheminots de Lubumbashi. Bonne c'est parce qu'ils accèdent aux 16ème des finales, et mauvaise c'est parce qu'ils ont accédé sans jouer, sans le moindre effort alors qu'ils vont croiser aux 16ème de finales un équipe avec balle aux jambes, où ils risqueront de laisser la peau. L'adversaire s'appelle Groupo Desportivo Sagrada Esperança de l'Angola. Le match aller est prévue dans la capitale cuprifère de la RDC, Lubumbashi, entre le 07 et le 09 octobre prochain, avant le match retour une semaine plus tard, à Luanda.

VClub et Lupopo -Gaborone United au mois de septembre

Si le duel de Lupopo est annulé, celui de V.Club par contre reste maintenu. SC Gaborone United, un autre club botswanais lui persiste et signe, qu'il affrontera bel et bien l'AS V.Club au tour préliminaire de la Ligue de champions. Le vainqueur de ce duel affrontera le gagnant de l'opposition entre le RC Kadiogo (Bourkina Faso) et Asante Kotoko (Ghana). Tandis le TP Mazembe de Lubumbashi, exempté du tour préliminaire, attendra le vainqueur du match entre Olympic Real de Bangui (RCA) et Vipers SC (Ouganda).

Pour sa part, le DC Motema Pembe, en Coupe de la Confédération, jouera avec le vainqueur du match Saint Michel United (Seychelles) et Inter Littoral (Guinée Equatoriale). Les matches aller se disputeront du 9 au 11 septembre prochains, et du 16 au 18 du même mois, les matches retours, tandis que les matches du 2ème tour du préliminaire se joueront du 7 au 9 octobre en aller et du 14 au 16 octobre au retour.

DCMP, des matches à huis-clos

Le DC Motema Pembe de Kinshasa jouera à huis-clos ses deux prochains matches de la Coupe de la confédération africaine (CAF) à domicile, à la suite de la sanction que le jury de discipline de cette instance sportive lui avait infligé depuis le 24 janvier dernier, a confirmé mardi à l'ACP, le directeur de communication du club kinois, José Lusambo.

Selon lui, la CAF avait infligé des sanctions sévères au DCMP suite au mauvais comportement de ses supporters lors du match du 2ème tour préliminaire de la Coupe de la CAF, le 05 décembre 2021, au stade des Martyrs de la Pentecôte contre l'équipe nigérienne de Gendarmerie nationale, lequel match avait été gagné par les Imaniens sur le score de (1-0), un résultat insuffisant pour se qualifier à la phase des groupes de cette compétition continentale..

Lors de cette rencontre, rappelle-t-on, les supporters de DCMP avaient agressé les officiels du match tout juste après le coup de sifflet final du match. Outre cette sanction, le Jury disciplinaire de la CAF avait également, infligé au DCMP, une amende de 30.000 $ dont 20.000$ pour le comportement antisportif et 10.000$ pour défaillance sécuritaire.

" L'on se demande pour quel motif le comité Tshimanga avait tu cette correspondance, et pourtant elle date de janvier 2022. Est-ce que s'était fait dans le but de nuire au club vert et blanc ? ", s'estinterrogé le directeur de communication du club kinois, José Lusambo qui a déploré cette gestion administrative peu professionnelle. Il a promis la réaction de la coordination du club Vert-blanc et rouge dans les prochains jours.