Congo-Kinshasa: Prof. Jean-Marie Vianney Longonya élu président de l'Association des Professeurs de l'Ifasic

Le professeur Jean-Marie Vianney Longonya Okungu s'est dit déterminé d'œuvrer pour la défense et la promotion des droits de ses collègues, lors d'une interview accordée jeudi, à l'ACP, après son élection mercredi à la présidence de l'Association des professeurs de l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication -API-.

Le nouveau président de l'API a indiqué que cette promotion, par le renforcement de capacités de ses membres, se fera selon les champs d'expertise de chacun, en vue du progrès de cette institution universitaire.

Il s'est dit déterminé d'œuvrer pour un syndicalisme corporatiste, modernisé, dans une transparence totale, en vue de promouvoir le progrès et la solidarité entre doctrinaires..

Il a également promis d'aider ses collègues à mieux accéder à leurs droits dans la légalité, en cultivant et en protégeant leur noblesse, mus par une solidarité corporatiste, mais aussi, en privilégiant l'impartialité syndicale dans la justice, la transparence et la concertation.

" Mon équipe et moi sommes déterminés à capitaliser, d'une part, les acquis favorables du travail abattu pendant des années par le comité exécutif sortant, dont nous saluons le dévouement, et d'autre part, d'œuvrer pour l'encrage du devoir de la solidarité entre les membres de la corporation que les anciens nous ont toujours prôné dans l'esprit ISTI/IFASIC ", a-t-il dit.

L'API pour la valorisation de la profession d'enseignant

Créée en novembre 2010, l'API constitue un cadre de collaboration et concertation entre les professeurs de l'IFASIC, avec pour objectifs, de défendre les droits et les intérêts de ses membres et valoriser leur profession.

Elle vise à collaborer et contribuer à l'éducation, ainsi qu'à la formation des étudiants, conformément au programme national de l'ESU; cultiver chez les étudiants le sens de responsabilité, de mérite, de justice, d'altruisme et du respect du bien commun. Le nouveau bureau est composé d'un président, un vice-président, un secrétaire général, un secrétaire général adjoint, et un trésorier, respectivement, les Pr Jean-Marie Vianney Longonya Okungu, Pierre Nsana Bitentu, Martin Ziakwau Lembisa, Lucienne Kabangi Mutanda et Pr. Anselme Banieki Tazi.