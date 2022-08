Congo-Kinshasa: Réhabilitation et modernisation de la voirie de Kananga /BCeCo - Deux protocoles d'accord signés avec Safrimex et Toha Investment

Hier, jeudi 11 août 2022, deux protocoles d'accord ont été signés sous l'œil vigilant du Gouverneur de la Province du Kasaï-Central, John Kabeya Shikay. Le premier, c'est entre le Bureau Central de Coordination (BCeCo) comme maître d'ouvrage délégué et Safrimex. Et le deuxième, c'est encore entre le BCeCo et Toha Investment.

La signature de ces deux protocoles d'accord fait suite au protocole d'accord signé entre le BCeCo et la Province du Kasaï Central, depuis le mois passé.

Ces deux entreprises qui ont ainsi recrutées sont Safrimex et Toha Investment, ont donc la charge de la modernisation et de la réhabilitation de la voirie dans la ville de Kananga mais aussi, de certains bâtiments administratifs notamment, la mairie du Chef-lieu du Kasaï Central, l'assemblée provinciale, la résidence du Gouverneur et du Vice-Gouverneur ainsi que le gouvernorat de province.

42 km de la voirie qui représente 37 avenues de la ville de Kananga seront modernisées et réhabilitées par Safrimex qui se charge aussi des bâtiments symboles de la ville ci-haut, cités ceci pour le coût de 85 millions USD.

Quant à Toha Investment, il exécutera les travaux sur 39 km de la voirie sur un coût estimé à 51 millions USD.

" Le travaux proprement dit vont débuter fin août ", a fait savoir le Directeur Général de Safrimex qui a présenté, par la même occasion, le premier lot d'équipements déjà arrivés à Kananga.

Il s'agit de 10 camions de 25 tonnes, chacun avec des peuls chargeuses, des niveleuses des excavatrices des groupes électrogènes et 2 bennes de 5 tonnes, chacune des armatures du ciment. Bref, tous les équipements sont destinés à répondre efficacement aux attentes de la province.

" Le deuxième lot arrive d'ici fin août, date prévue pour le lancement des travaux qui prendront 36 mois ", a fait savoir le Directeur Général du BCeCo, Jean Mabi Mulumba.

Tous ces travaux sont financés sur fonds propre de la province dans le cadre de son budget d'investissement.