Burkina Faso: Insécurité - Plus de 200 milliards pour sécuriser l'axe Kaya - Dori

Le jeudi 11 août 2022, Le Premier ministère a organisé une rencontre de validation du plan de résilience et de stabilisation de l'axe Ouaga-Kaya-Dori, avec les partenaires techniques et financiers. Celle-ci a permis aux partenaires de revisiter leur engagement pour permettre la sécurisation de l'axe, la restauration des services sociaux de base et apporter un soutien aux populations vulnérables. Ce plan se chiffre à plus de 200 milliards de FCFA.

A la primature, c'est une rencontre stratégique entre les membres du gouvernement et les partenaires techniques et financiers. Au cours de celle-ci, il s'est agi de revisiter le plan de relance, de stabilité et de résilience de l'axe Ouaga-Kaya-Dori. C'était un engagement pris lors de la rencontre de Pau, en France en janvier 2020. A l'issue des deux heures d'échanges, le porte-parole du gouvernement, Lionel Bilgo, a fait le point des échanges aux journalistes.

Pour lui, cette rencontre est hautement stratégique pour le gouvernement, car il s'agit du plan de relance, de stabilité et de résilience de l'axe Ouaga-Kaya-Dori. Les discussions ont été entamées depuis l'année dernière et se poursuivent. Des réflexions ont été muries au niveau du gouvernement avec l'accompagnement des partenaires techniques et financiers. Ce plan de relance, a-t-il précisé, va permettre la sécurisation dudit axe, le rétablissement rapide de l'Etat, la restauration des services sociaux de base, le démarrage de l'activité économique, apporter un soutien aux populations vulnérables et promouvoir la cohésion sociale dans ces localités.

" Lors de la rencontre de Pau, en France, il avait été question d'un plan d'action plus dynamique et d'un engagement beaucoup plus déterminant au niveau des partenaires techniques et financiers. C'est cette promesse de Pau qui s'est poursuivie au niveau des pays, et au Burkina Faso nous sommes arrivés à un plan stratégique de relance de la stabilisation de l'axe Ouaga-Kaya-Dori ", a confié le porte-parole du gouvernement. Nous avons pensé également qu'il faut ajouter un second axe. Il s'agit de celui de Kongoussi-Djibo, qui est également prioritaire. A ce niveau les partenaires ont félicité le gouvernement pour avoir su redimensionner et bien imaginer.

Ainsi, ils ont manifesté leur engagement à accompagner le Burkina Faso pour la mise en œuvre de ce plan stratégique de ces localités. Lionel Bilgo a indiqué que le Premier ministre a instruit l'ensemble du gouvernement et des partenaires de quitter la théorie pour passer à la phase opérationnelle pour le bonheur des populations.

Pour la réalisation de ce plan, il est attendu plus de deux cents milliards de francs CFA et des engagements ont été pris et des dates ont été programmées pour démarrer le plus rapidement possible la partie opérationnelle. Pour le représentant des partenaires techniques et financiers, Karsten Mecklenburg, chargé d'affaires à l'Union éuropéenne, a remercié le gouvernement pour cette démarche et se réjouit d'avoir rencontré le Premier ministre pour échanger sur la mise à jour du plan stratégique pour la résilience et la stabilisation de l'axe Ouaga-Kaya-Dori. " C'est un sujet que nous abordions depuis deux ans .

Avec le gouvernement précédent, nous avions échangé sur la nécessité de stabiliser cet axe et le gouvernement actuel a confirmé et actualisé cette priorité. Nous sommes prêts à soutenir le peuple burkinabè avec les actions définies par le gouvernement avec des actions concrètes. Dans la programmation pour cette année, nous avons pris l'engagement de financer à l'ordre de 130 milliards de francs CFA.

Pour nous, c'est un axe stratégique et prioritaire pour le gouvernement et il important de sécuriser et de restaurer les services de l'Etat pour le bénéfice de la population ", a signifié le représentant des partenaires techniques et financiers.