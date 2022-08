Afrique: Journée de remerciement au président de la république - Toulepleu se mobilise pour le 13 août

Le chef de l'Etat sera célébré le 13 août prochain à Toulepleu. A quelques jours de cet évènement, le comité d'organisation que pilote le député Kahiba Lambert, est à pied d'œuvre pour réussir la mobilisation. Il multiplie les réunions et les tournées dans les villages.

Toutes les couches socioprofessionnelles à Toulepleu brûlent d'impatience de traduire leur gratitude au chef de l'Etat qui, en plus d'avoir nommé une des leurs à ses côtés au gouvernement, a initié d'importants projets de développement pour leur région. En effet, tout était à refaire dans cette région qui manquait de tout : écoles, centres de santé, réseaux électriques, eau potable. Aujourd'hui, le taux d'électrification est estimé à plus de 85%. Au plan éducatif, le département a bénéficié de cinq collèges de proximité tous opérationnels pour le grand bonheur des élèves et des parents d'élèves. Mieux, Toulepleu est aujourd'hui un centre de composition et de correction du baccalauréat.

Au plan sanitaire, toutes les sous-préfectures ainsi que les gros villages ont été dotés d'un centre de santé et certains de ces villages ont même reçu une ambulance. L'hôpital général a vu, quant à lui, son plateau technique relevé avec la réhabilitation de la maternité, l'acquisition d'une ambulance et la construction en cours d'une salle de radiologie. Egalement, dans le cadre de la politique de réduction de la pauvreté, les femmes et les jeunes ont bénéficié de plusieurs projets d'autonomisation. Ces projets de développement ont été accompagnés par des actions de reconstitution du tissu social fortement dégradé du fait de la crise sociopolitique. Le vivre ensemble qui a été ainsi renforcé a engendré un sentiment de cohésion, de paix entre les populations qui se traduit par le slogan " Toulepleu d'abord ". Cette expression, aujourd'hui, est un cri de ralliement des fils et des filles de Toulepleu qui symbolise leur fierté et leur attachement viscéral à leur département.

La cérémonie du 13 août prochain sera donc un moment de communion fraternelle et intense autour des grandes actions de développement du chef de l'Etat en faveur des populations de Toulepleu, dans leur grande diversité, avec à leur tête, la ministre de la Fonction publique Anne Désirée Ouloto, native de Toulepleu et présidente de la région du Cavally. Il s'agit, bien plus, pour eux de s'engager ensemble pour la promotion de la paix, de la cohésion sociale et du vivre ensemble, et amener chacun à s'inscrire résolument dans la politique de développement impulsée par le Président de la République Alassane Ouattara. La cérémonie est placée sous le haut parrainage du ministre d'Etat, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara.