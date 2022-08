Afrique de l'Ouest: Ligne d'interconnexion Clsg- Le projet est quasiment achevé, selon ministre ivoirien des mines

La 3ème réunion du Comité directeur du projet d’interconnexion Côte d’Ivoire, Liberia, Sierra Leone et Guinée (Clsg), à l’initiative du Système d’échange d’électrique ouest africain (Eeeoa) a débuté à Abidjan, ce vendredi 12 aout 2022, au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire en présence des ministres en charge de l’Energie des quatre pays susmentionnés.

Soulignons que la réunion du comité directeur devrait permettre d’examiner et adopter les propositions de solutions issues du comité de pilotage qui s’est tenu les 10 et 11 août 2022 en vue d’apporter des solutions permettant d’assurer de manière durable la viabilité financière du projet Clsg et d’atteindre les objectifs initiaux de performance qui lui ont été assignés.

A l’ouverture des travaux, le ministre des Mines, du pétrole et l’énergie de Côte d’Ivoire, Mamadou Coulibaly Sangafowa, président du comité directeur du traité pour la construction, l’exploitation et le développement de la ligne d’interconnexion Clsg, pour la 3e réunion dudit comité a précisé que ledit projet est quasiment achevé. Le ministre Coulibaly s’est réjoui des livraisons d’énergie à la Sierra Leone à BO-Kenema et Freetown respectivement depuis le 23 décembre 2021 et 7 juillet 2022 ainsi qu’à la Guinée à N’Zérékoré, depuis le 02 avril 2022.

Quant au Liberia, il devrait bientôt recevoir de l’énergie via la ligne Clsg, avec la mise sous tension de quatre des cinq postes.

Malgré des progrès importants réalisés dans la mise en œuvre du projet, Sangafowa Coulibaly a souligné que des problèmes relatifs à la viabilité financière du projet sont apparus en raison notamment, du retard qu’il a accusé et du niveau d’échange d'énergie actuelle sur la ligne, qui demeure en dessous des prévisions initiales.

Au regard des défis à venir, il a encouragé l’ensemble des parties prenantes, particulièrement les Etats membres et les bailleurs de fonds, à poursuivre les efforts dans l’accompagnement du projet, afin de permettre son aboutissement et la concrétisation de la vision commune remerciant les partenaires techniques et financiers que sont la Banque africaine de développement (Bad), la Banque mondiale, la Banque du gouvernement allemand Kfw et la Banque européenne d’investissement (Bei) pour leurs appuis.

Les ministres des Mines et de l'Energie du Libéria Gesler Murray, de l'Energie de la Sierra Leone, Alhaji Kanja Sesay et de l'Energie, de l'Hydroélectricité et des Hydrocarbures de la Guinée, Ibrahima Abé Sylla, ont réaffirmé les attentes des populations de leurs pays respectifs à ce projet capital.

A noter qu’un communiqué final marquera les travaux au cours desquels les participants plancheront entre autres de la proposition des tarifs du projet Cslg, du programme de travail et du budget 2022, la désignation du président du comité directeur, de la signature d’une convention entre Côte d’Ivoire-Energies et le Wapp.

Selon les experts, le projet Cslg se présente comme une autoroute électrique de 1303 km de long, de 12 postes et d’une capacité de 243 Mw, extensible à 486 Mw par l’adjonction d’un deuxième terne en vue de renforcer les échanges transfrontaliers d'énergie et le marché régional de l’électricité en Afrique de l’Ouest pour une population cible d’environ 24 millions d’habitants.