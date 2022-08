Gabon: Bakoumba - Pierre Alban Obandji au coeur du social et du partage

Le Vénérable Sénateur Pierre Alban Obandji, par ailleurs, Membre du Bureau politique du Parti démocratique gabonais (PDG) poursuit ses actions humanitaires. Il a procédé à la remise des dons de médicaments et bien d'autres produits, au Centre médical de Bakoumba.

Toujours en phase avec les populations de sa circonscription, le Vénérable Sénateur Pierre Alban Obandji vient une fois de plus, poser un acte salutaire, à la hauteur de l'humanitaire. Il a procédé à la remise des dons de médicaments et bien d'autres, au Centre médical de Bakoumba.

Cette remise de don de médicaments fait suite au compte rendu parlementaire, conformément aux instructions du Président de la République, Chef de l'Etat Ali Bongo Ondimba, relative à la notion de partage.

Le Vénérable Sénateur, hormis le lot de médicaments, a aussi remis un lot de gels et un stérilisateur au Centre médical, des ordinateurs et des cartons de rames de papiers à la Préfecture et à la base pédagogique de Bakoumba.

C'est le Centre médical qui a servi de cadre à la remise de ces dons qui ont été réceptionnés par Jonas Limété et Sébastien Makita, respectivement Maire de la Commune et Chef de la Base Pédagogique. Les deux responsables administratifs ont témoigné leur gratitude à l'égard du donateur.

Il faut rappeler à des fins utiles que le Vénérable Sénateur Pierre Alban Obandji est à son énième action dans le cadre d'aide sociale. Il y a une semaine, l'élu national a pris part à "Grande mission médico-humanitaire à Bakoumba" en collaboration avec le Samu social gabonais.

Et le Dr Wenceslas Yaba pouvait dire de lui que c'est un homme enclin à l'aide sociale. Il donne des médicaments aux plus pauvres, aux plus faibles, surtout aux personnes les plus âgées et plus vulnérables. Le Vénérable Pierre Alban Obandji est un homme qui prône l'entraide, pouvait conclure le Coordonnateur général du Samu social gabonais.