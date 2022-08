Afrique: Forum BlueInvest Africa de l'UE - Les entreprises basées au pays vont promouvoir l'économie bleue

Quatre entreprises basées aux Seychelles participeront à la première édition du BlueInvest Africa Forum, une initiative de l'Union européenne visant à promouvoir l'économie bleue, qui se tiendra aux Seychelles du 6 au 8 septembre. L'événement se tiendra sous le patronage du président des Seychelles, Wavel Ramkalwan, qui a été nommé l'un des deux parrains de l'Ocean Decade Alliance lors du sommet One Ocean en France au mois de février.

Le forum BlueInvest réunira des investisseurs d'Afrique et d'Europe et des start-ups africaines afin de générer des opportunités d'affaires et de promouvoir le secteur de l'économie bleue en Afrique.

Dans une interview récemment, le ministre seychellois pour l'économie bleue, Jean-François Ferrari, a déclaré que "BlueInvest Africa est cette opportunité unique pour les Seychelles d'amener tous ces entrepreneurs aux Seychelles afin de partager et échanger des informations dans tous les secteurs et sous-secteurs du L'économie bleue."

Il a ajouté que les Seychelles, un archipel de l'océan Indien occidental, ont été choisies comme lieu en raison de leurs meilleures références dans le développement de l'économie bleue, reconnue par l'Union européenne.

Cela a été repris par l'ambassadeur de l'UE à Maurice et aux Seychelles, Vincent Degert.

"Les Seychelles sont reconnues dans le monde entier pour leur engagement en faveur du développement d'une économie bleue durable, à faible émission de carbone et à haute valeur ajoutée, respectueuse des ressources marines. Les Seychelles sont un modèle et une source d'inspiration pour des politiques publiques plus résolument engagées au secteur de l'économie bleue et promouvoir des opportunités commerciales innovantes au sein d'une communauté BlueInvest africaine ", a déclaré M. Degert.

Les quatre organisations basées aux Seychelles qui participent au forum sont Seaweeds Seychelles, une usine de transformation d'algues marines en compost organique pour l'agriculture ; Ocean Clean-up, une initiative visant à éliminer les déchets marins grâce à des plongées de nettoyage et à sensibiliser les pêcheurs et les jeunes à la pollution marine ; Eco-tissus qui vise à créer des produits écologiques fabriqués localement pour empêcher la pollution par les microfibres des textiles d'être rejetée dans l'océan ; et Brikole, une nouvelle entreprise transformant les filets de pêche des senneurs industriels en articles en plastique.

"Certains des hommes d'affaires seychellois participeront, peut-être pas autant que nous l'aurions souhaité, mais c'est leur événement, donc nous acceptons les opportunités qui nous sont données", a déclaré M. Ferrari.

En plus des entreprises qui présenteront leurs idées lors du forum, qui se déroulera également virtuellement, les Seychelles, un archipel de l'océan Indien occidental, auront également des stands sur place pour présenter d'autres initiatives de l'économie bleue telles que l'aquaculture.

Vingt-deux pays africains seront représentés aux Seychelles par des start-up qui ont été sélectionnées pour présenter leurs projets à des investisseurs d'Afrique et d'Europe dans les principaux sous-secteurs de l'économie bleue. Il s'agit notamment du tourisme durable, de l'énergie bleue, des sciences robotiques, de l'aquaculture durable et du recyclage des déchets plastiques et de la lutte contre la pollution marine.

BlueInvest Africa offrira aux entreprises sélectionnées une opportunité unique de créer un réseau avec des institutions financières, notamment internationales telles que la Banque européenne d'investissement et la Banque mondiale, ainsi qu'avec des investisseurs privés.

L'événement hybride international de deux jours consistera également en des visites de sites des projets de l'économie bleue des Seychelles, des rencontres entre entreprises, des expositions présentant des projets africains à petite échelle et des moments de réseautage entre les participants qui leur permettront de rencontrer un maximum de partenaires commerciaux potentiels.