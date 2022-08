Ile Maurice: Maladies non transmissibles - Près de la moitié des jeunes hommes fume

Le "Mauritius Non Communicable Diseases Survey" 2021, entrepris par le ministère de la Santé, a été rendu public, mercredi. Voici quelques retombées de cette étude menée sur un échantillon de 3 622 Mauriciens de différentes régions âgés entre 25 et 74 ans.

Le Mauritius Non Communicable Diseases Survey 2021 a montré une diminution de la prévalence du diabète ainsi que du prédiabète depuis la dernière étude, il y a environ six ans. La prévalence de l'hypertension est quant à elle "stable". Le pourcentage de personnes pratiquant une activité physique a augmenté. Qui plus est, il y a eu une amélioration en termes de sensibilisation du public aux maladies non transmissibles. Une diminution de la prévalence de l'hyper-cholestérol a également été notée.

Cependant, les maladies non transmissibles restent un problème majeur de santé publique à Maurice. Le prédiabète et l'obésité sont des signes avant-coureurs majeurs du diabète en premier lieu et également des maladies cardiovasculaires. Ajouté à cela, l'hypertension peut contribuer de façon conséquente aux maladies cardiaques et des autres complications liées au diabète.

Ainsi, seules 19,9 % de personnes ayant participé au sondage souffraient de diabète. Selon le même rapport de 2015, la prévalence du diabète était à 22,8 % en comparaison à 23,6 % en 2009. Les recommandations du rapport privilégient une hygiène de vie saine, notamment plus d'activité physique et un mode de vie moins sédentaire, ainsi qu'un régime alimentaire équilibré.

Devant le pourcentage élevé de personnes souffrant d'hypertension, il est recommandé de diminuer la quantité de sel consommé. Les snacks et autres boissons gazeuses sont aussi à réduire, voire à proscrire. On recommande aussi d'encourager les entreprises qui aident leurs employés à se nourrir plus sainement. Le rapport préconise également que la publicité pour les produits alimentaires nuisibles pour la santé soit contrôlée.

Les Specialisted Diabetes Nurses doivent, selon le rapport, pouvoir donner des soins aux autres patients souffrant de maladies non transmissibles au lieu de ne s'occuper que des patients diabétiques.

Le survey parle aussi de la consommation de cigarette et d'alcool où un fort taux de fumeurs a été noté chez les plus jeunes, soit 48 % chez les hommes de 25 à 34 ans et 6,7 % chez les femmes de la même tranche d'âge. En ce qui concerne la consommation d'alcool, le taux est de 31,3 % chez les hommes de 25 à 34 ans et 8,7 % chez les femmes.

3,9 % des personnes sondées en 2021 étaient atteintes de problèmes rénaux contre 4,9 % en 2015. Le taux de personnes atteintes d'asthme est lui à 7,5 % contre 8,9 % en 2015, entre autres...