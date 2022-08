Ile Maurice: Vol de produits surgelés - Un chauffeur et un aide-chauffeur arrêtés

Ils avaient l'intention de voler du poisson et de la viande appartenant à une société et destinés à un hôtel des Plaines-Wilhems. Mais un oubli a fait capoter leur plan et a mis la police à leurs trousses. Les deux hommes été arrêtés, mardi, et font l'objet d'une charge provisoire de Larceny in receipt of wages.

Le 28 juillet, les livreurs déposent cinq boîtes de poisson à l'hôtel. Deux jours plus tard, ils reviennent et avancent que la société a fait une erreur et que la livraison n'est pas destinée à l'hôtel, mais à une autre compagnie. Un responsable de l'hôtel, au lieu de leur rendre la livraison, informe la société de produits surgelés située à Riche-Terre. Une enquête interne a permis à la direction de la société de découvrir que plusieurs tranches d'agneau se trouvaient aussi dans les boîtes de poisson livrées. Et que la viande a été volée de la chambre froide de la compagnie. Les livreurs étaient revenus à l'hôtel après s'être rendu compte de leur bourde.

Le chauffeur du camion, un habitant de Pailles, après avoir donné sa version en présence de son homme de loi, mardi, et l'aide-chauffeur, âgé de 63 ans, un habitant des Salines, ont tous deux été placés en détention après leur interrogatoire. Ils ont tous deux été identifiés par le cuisinier de l'hôtel. Ils ont comparu en cour mercredi.