Afrique: Palais de Mahazoarivo - Satisfecit de l'Union Africaine

Le premier ministre Christian Ntsay a reçu hier à Mahazoarivo une délégation de l'Union Africaine, conduite par Ewumbue Monono Churchill, Ambassadeur de la République du Cameroun, et le troisième Vice-Président du Comité géré par " COREP ". C'était l'occasion pour les deux parties de discuter de la manière dont le gouvernement et le peuple malgache ont fait face à tous les problèmes que le pays a traversé. Rappelons que à part la crise pandémique et les conséquences de la guerre en Ukraine, Madagascar a traversé deux cyclones majeurs, en l'occurrence Batsirai et Emnati depuis le début de l'année.

L'ambassadeur a déclaré que la délégation est heureuse, selon son évaluation, des efforts que le pays a déployés et de l'expérience acquise, ainsi que des mesures prises par le gouvernement. Il a précisé que c'est une des choses qui seront examinées lors de cette visite, qui risque d'être encore difficile. D'après lui, l'Union africaine donnera des instructions et montrera son unité en aidant Madagascar.

Le groupe assurera également la liaison avec les ministères et acteurs dans le domaine des droits de l'Homme, et portera une attention particulière aux catastrophes naturelles, à la sécheresse, à la lutte contre la propagation des criquets pèlerins et à l'insécurité alimentaire.