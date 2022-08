Madagascar: Fonds souverain malgache - 7 administrateurs nommés

Le nouveau Fonds souverain prend forme petit à petit. Ce dispositif qui a été initié par l'Etat reçoit de nouveaux membres à sa tête qui composeront son conseil d'administration. Hier lors du conseil des ministres, la nomination des sept nouveaux administrateurs a été officialisée. Tsiresy Rasolondraibe, conseiller financier et en investissement, titulaire d'un MBA en Finance dans une université américaine selon le compte rendu du conseil des ministres, et Razafimanjato, consultant en marché public et en contentieux du travail, ont été nommés au titre de la Présidence de la République.

Narcisse Kalo, diplômé en économie et gestion d'entreprise, quant à lui, est nommé pour le quota de la Primature. Andry Velomiadana Bearison Ramanampanoharana, inspecteur d'Etat et président du conseil d'administration de l'Assurance Aro, et José Rivoniaina Razafindrakoto, magistrat, siègeront pour le compte du ministère de l'Économie et des Finances. Mialy Andrianina Ranaivoson, une financière de carrière qui a fait ses études au centre national de télé-enseignement de Madagascar et à l'Inscae, ainsi que Francis Rabarijohn, diplômé des universités françaises et vice-président du syndicat des industries de Madagascar, complèteront la liste au titre du secteur privé.

Cour d'Appel d'Antsiranana. Par ailleurs, la réunion hebdomadaire de l'exécutif, qui s'est déroulée mercredi, par visio-conférence, a également officialisé les nouveaux titulaires de plusieurs postes de directeurs au niveau de quelques départements ministériels. Jessie Athina Razafison devient la nouvelle directrice de la diaspora et des questions migratoires au niveau du ministère des Affaires étrangères, tandis que Philippe Ramanandraitsiory s'occupera de la promotion du partenariat pour le développement. Andriambarivelo Razafindralambo est nommé directeur de la communication du ministère de l'Énergie et des Hydrocarbures.

Le centre hospitalier Universitaire de Fianarantsoa change également de main et Tahiriarivelo Randriamanantena devient la directrice de l'établissement. La direction générale de l'Institution national de l'infrastructure (Ininfra), quant à elle, est confiée à Ordonette Rakotobe au niveau du ministère des Travaux publics. Et la magistrate Julna Sajy devient le premier président de la Cour d'Appel d'Antsiranana.