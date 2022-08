Madagascar: Vienne - Rajoelina rencontre le DG de l'OPEC FUND

Le président Andry Rajoelina recevra ce jour à Vienne un trophée en tant que Champion de l'industrialisation depuis 2019. Un trophée décerné par l'Organisation des Nations-Unies pour le Développement Industriel (ONUDI). Cet évènement historique se déroulera en présence de nombreux hauts dirigeants et responsables au sein de cette structure planétaire. Hier, le Chef de l'Etat a été reçu par le Directeur général de l'OPEC FUND Abdulhamid Alkhalifa. La rencontre s'est tenue au siège de l'OPEC FUND dans le centre-ville de Vienne. Cette organisation s'intéresse particulièrement à la Grande île et affiche sa volonté et sa disponibilité d'accompagner Madagascar dans le processus de transition énénergétique et l'économie verte.

En effet, la vision du président Andry Rajoelina s'aligne avec les objectifs stratégiques de l'OPEC FUND qui consistent à soutenir les programmes de transition énergétique et promouvoir l'énergie renouvelable à travers le monde. D'après les explications, cet organisme a déjà fait ses preuves au niveau de plusieurs pays ayant réussi leurs programmes d'économie verte, entre autres, le Rwanda de par l'implantation de plusieurs parcs solaires, l'Egypte, la Mozambique, le Panama, l'Asie du Sud et les Maldives.

Pour Madagascar, le président Andry Rajoelina a évoqué trois objectifs, à savoir la réduction de l'utilisation de l'énergie thermique et la mutation vers l'énergie renouvelable, l'utilisation de réchauds à base de bioéthanol comme alternative aux bois de chauffe, et la vulgarisation de l'énergie renouvelable par la distribution de kits solaires. Actuellement, 15% de la population malgache seulement bénéficie de l'électricité de la Jirama et le pays ne produit que 400MW d'énergie.

En collaboration avec l'OPEC FUND, Madagascar mettra en œuvre deux projets innovants et structurants que sont la promotion du Clean Cooking qui consiste à remplacer les charbons de bois et les bois de chauffe par les réchauds à base de bioéthanol, ainsi que la distribution de kits solaires. Des usines industrielles seront installées à travers le pays dans le cadre de la concrétisation de ces projets.

Pour l'heure, l'Etat malgache subventionne 50% des prix du pétrole. Selon le Chef de l'Etat, l'objectif final est de réussir à suspendre totalement cette subvention et de distribuer des kits solaires pour 3 millions de ménages d'ici la fin de l'année 2023. Suite à cette rencontre à Vienne, la mise en œuvre de ces deux projets vont débuter soit vers la fin de cette année, soit vers le début de l'année 2023. D'ailleurs, pour lancer le processus de mise en œuvre, le président Andry Rajoelina a invité les dirigeants de l'OPEC FUND à venir à Madagascar vers le mois d'octobre prochain.