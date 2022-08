Madagascar: Plan Sectoriel de l'Education - La société civile préconise des programmes scolaires adaptés aux régions

Les organisations de la société œuvrant dans l'éducation ont effectué un compte-rendu sur le forum national de l'éducation ainsi que le sommet sur la transformation de l'éducation. Ces organisations ont ainsi voulu éclairer les citoyens sur les contenus de ces évènements.

"Le programme scolaire ne répond pas aux besoins et réalités observées dans les différentes communautés et régions". Propos avancés lors de la conférence de presse organisée hier à Ambatomitsangana par l'Alliance Stratégique de l'Education et les ONG Internationales. Axée sur le forum national de l'éducation (1er et 2 août 2022) ainsi que le sommet sur la transformation de l'éducation prévu se dérouler à New York le 19 septembre prochain, la conférence de presse a été une opportunité pour ces organisations de rappeler les diverses recommandations avancées durant le forum.

Ces propos interpellent ainsi "sur l'urgence pour tous les acteurs d'œuvrer de concert pour rendre effective la réforme de l'éducation à Madagascar". En effet, la conception du programme scolaire devrait être faite en prenant compte des réalités des régions. Ce, dans "l'objectif de répondre aux réels besoins des localités", le tout en adoptant "des approches pédagogiques spécifiques aux zones respectives".

Outre l'écart entre le programme scolaire et les réalités des régions, "la problématique de l'environnement scolaire" a également été soulevée hier. "Beaucoup d'établissements scolaires des régions ne disposent même pas de table-bancs ou encore de toilettes", a-t-on précisé durant la conférence de presse.

Insignifiant. L'évènement d'hier a également été l'occasion pour les organisations de la société civile d'interpeller sur le budget alloué par l'État à l'enseignement technique et professionnel. "Vous imaginez un peu, ce budget est inférieur à 1% du budget étatique". Un ministère qui est censé "produire des jeunes devant participer au développement du pays", a-t-on déploré. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique est également dans le même panier que le département de l'enseignement technique et de la formation professionnelle avec un budget de moins de 3% alloué.

La nécessité pour l'État de revoir sa répartition budgétaire a ainsi été recommandée. Ce qui rentre d'ailleurs dans les diverses recommandations avancées par les organisations de la société civile durant le forum de l'éducation organisé au Centre de Conférence International Ivato.

Entre autres, "prioriser l'éducation dans la réallocation des ressources, dont celles dotées au niveau des collectivités décentralisées en appui à la réalisation du plan local de développement de l'éducation". Pour les organisations de la société civile qui œuvrent pour l'éducation, s'il y a vraiment conviction sur le fait que l'éducation constitue le moteur du développement tant prôné, l'État y allouera naturellement les ressources nécessaires. Pour l'heure, les priorités sont ailleurs.