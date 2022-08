Afrique: Football - CHAN 2023 - 28 joueurs en regroupement à partir de ce jour

Le regroupement des Barea locaux dans le cadre de la double confrontation face aux Botswanais pour le compte du second tour des qualifications pour le Championnat d'Afrique des Nations (CHAN 2023) va commencer ce jour au Carion. Au total, 28 joueurs ont été convoqués par le sélectionneur national Romuald Rakotondrabe.

Ce dernier n'a pas changé l'équipe qui gagne mais il y a pourtant de nouvelles têtes comme Steeve Andriamaromampianina et Avizara Soloniaina. Ils renforcent les milieux de terrain. Deux autres joueurs figurent dans cette liste en l'occurrence Albert Abedi Simael et Lucien Kasimo, respectivement joueur de l'As Fanalamanga et d'Elgeco Plus. Pour rappel, les Barea ont éliminé les Pirates Seychellois lors de la première phase des éliminatoires de cette compétition. Cette victoire leur a permis d'affronter les Zèbres botswanais pour le second tour des éliminatoires du Chan. Le match aller se jouera au Botswana, tandis que les Barea recevront les Zèbres dans leur jardin entre le 26 août et le 4 septembre.