Madagascar: Secteur extractif - Début des consultations sur la refonte du code minier la semaine prochaine

La refonte du code minier est lancée. Sous l'égide du ministère des Mines et des Eessources stratégiques, les consultations des différents acteurs et parties prenantes du secteur extractif vont débuter à partir de la semaine prochaine. Une missive a été dépêchée par le ministère pour annoncer l'information. L'objectif dans cette démarche, selon le ministère de Olivier Rakotomalala, est de pouvoir les " associer dans le processus d'amélioration du secteur extractif ". Elles seront organisées sous forme d'atelier et " à l'échelle nationale " précise ce département. Celles d'Antananarivo vont avoir lieu, au Mining Business Center, les 16, 17, 18, 19 et 22 août prochains. Tandis que les ateliers dans les régions vont se dérouler le 17 août, selon toujours la missive.

Orientations. Lors de sa dernière sortie médiatique qui remonte à juin dernier, Olivier Rakotomalala avait annoncé cette refonte du code minier avec le concours des différents acteurs et groupes d'intérêt dans le secteur extractif. En effet, lors de ces rencontres qui vont être entamées dès le début de la semaine prochaine, le ministère des Mines et des Ressources stratégiques a invité les organisations de la société civile, les chercheurs, l'association des ingénieurs des mines et des ingénieurs géologues, les opérateurs dans les grandes et petites mines, les comptoirs de l'or, les lapidaires, les syndicats miniers, les acheteurs et revendeurs de produits miniers ainsi que l'administration.

" Les grandes orientations pour la gouvernance du secteur minier malgache ", seront à l'ordre du jour durant ces journées de consultations. Il s'agit notamment du " cadre de référence national, des nouveaux fils conducteurs, des principes directeurs, les orientations stratégiques ainsi que les thématiques du projet de refonte du code minier ", souligne le ministère.