Madagascar: Portrait - Sambatra Razorson : L'enfant prodige de la littérature malgache

Sambatra Razorson a tout juste 12 ans et pourtant elle a déjà pu établir son nom dans le domaine de la littérature en France, dans l'Océan Indien et même sur le plan mondial. À voir sa mignonne petite bouille, on ne le croirait pas, mais cette petite fille a de l'imagination à revendre.

Un parcours d'écrivaine

Sambatra commence son parcours littéraire à 5 ans. Elle lit beaucoup déjà à cet âge. Ce n'est pas sa seule passion puisqu'elle aime dessiner également. Un an après, elle écrit et illustre deux livres d'une trentaine de pages, les agrémentant de couvertures et de reliures qu'elle a conçues elle-même. Malheureusement, ils ne sont pas encore publiés. C'est à ses 8 ans que paraissent les 4 tomes de sa collection Mélusine qui seront publiés cette fois-ci. Un 5è tome s'ajoute ensuite à cette collection quand elle a à peine 9 ans.

Elle n'en reste pas là puisqu'un nouveau projet prend jour. Il s'agit d'un roman intitulé " Les four super friends ", le premier tome avait commencé avec des textes nus de 200 pages.

En somme, Sambatra a écrit plus de 32 livres en 7 ans. Elle en a publié cinq jusqu'ici et le sixième paraîtra bientôt. Ses premiers livres parlent surtout de fées et de magie mais son prochain livre parlera également de choses moins fantastiques.

Sambatra confie puiser son inspiration de son imagination, même si d'autres livres l'inspirent également quelquefois. Elle lit de nombreux livres de fiction de plusieurs auteurs, dont ceux de J.K. Rowling. Mais en dehors de sa passion pour l'écriture et le dessin, elle fait aussi de la comédie musicale et de la natation.

Déjà primé

Le Prix Jeune Auteur lui est attribué au salon de Buzet-sur-Baïse quand Sambatra avait 11 ans. Des collaborations avec la mairie de Montpellier, sa ville de résidence sont en cours. Elle est actuellement sur un projet de livre concernant Montpellier, un projet fait à la demande du Maire et Président du Métropole Montpellier.

Elle ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Cette jeune illustratrice et écrivaine aimerait faire de sa passion son métier et projette d'écrire et de publier encore beaucoup de livres. Ses plus chers souhaits seraient " d'être une auteure connue, que tout le monde soit heureux et d'avoir une boutique de dessins à elle ", confie-t-elle timidement.