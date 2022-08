Afrique: Afrobasket U18 - Ankoay-Aiglons pour une place de mondialiste

Ce sera un duel entre deux volatiles, les Ankoay et les Aiglons pour un ticket de participation à la Coupe du monde de la FIBA U23.

Pour l'histoire. Les basketteurs malgaches ont promis une participation à la Coupe du monde de la FIBA U19 en 2023 après leur qualification historique pour les demi-finales de l'Afrobasket U18, mercredi au Palais des Sports de Mahamasina. La mission s'annonce très compliquée, mais n'est pas impossible. Sur le papier, c'est un combat entre " David " et " Goliath ". " Ce sera un match très compliqué pour nous. Mais nous allons nous battre et tout donner ", a lancé Lovasoa Andriantsarafara, capitaine des Ankoay.

Les Maliens, grandissimes favoris, champions d'Afrique en titre et vice-champions du monde U19 partent avec beaucoup d'avantage que ce soit au niveau du physique que la technique. En face, les Malgaches avec leur jeu rapide et évoluant à domicile avec plus de 5 000 supporters n'ont pas encore dit leur dernier mot. " Nous préférerions affronter la Guinée plutôt que Madagascar. La plupart de nos joueurs n'ont jamais vécu ce genre d'ambiance ", indique Diallo, le joueur malien.

Problème pivot. Depuis le début de la compétition, un joueur a émerveillé le public et a fait l'unanimité auprès des techniciens. Même les Maliens qui ont assisté aux quarts de finale Madagascar-Guinée, reconnaissent la qualité de M'Madi Mathias, qui est le joueur à suivre de très près pour cette demi-finale.

En moyenne, il inscrit plus de 20 points à chaque rencontre et ne fait jamais presque aucune faute. Comme lors des quarts de finale, la question de pivot n'est pas trop le point fort de Madagascar vu la taille des joueurs face à leurs adversaires. Ce jour, la sélection malienne qui regorge le plus de joueurs de 2 m de la compétition fera jouer ses pions comme Mahamadou Diarra, Malick Diallo, Abdramane Kanouté et consorts. " Les garçons ont déjà marqué l'histoire en offrant cette qualification pour les demi-finales en 6 éditions de l'Afrobasket. Aucune des trois autres sélections engagées pour les demi-finales ne sont pas à sous-estimer comme l'Egypte, le Mali et l'Angola ", a fait savoir Mémé, coach des Ankoay.