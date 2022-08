Congo-Brazzaville: Vive l'indépendance du Congo

Après des semaines de préparatifs du défilé militaire marquant les 62 ans d'accession à l'indépendance de la désormais République du Congo, nous voici dans la semaine de la beauté et des hostilités. Le déploiement civil, militaire, paramilitaire et de matériel révélé sur le Boulevard des Armées suscite une certaine admiration, excite un certain sursaut patriotique, un sentiment de valorisation commun qui lie les Congolais entre eux quels que soient leurs classes sociales, leurs appartenances politiques et religieuses, leurs combats personnels et collectifs tout comme leurs revendications.

Le 15 août, cette date historique marquant libération des âmes congolaises à l'échelle des nations au prix de la révolte anticoloniale, du sang versé des martyrs, pour une identité kongolaise, ce petit territoire niché au creu des royaumes Mboshi et Makaa au Nord ; Kongo et Loango au Sud et Tio au Sud-Ouest ; vu par le conquérant De Brazza comme la Terre Promise, pourvoyeuse mais aussi pleine de charme et d'exotisme.

Au fil des années et finalement des décennies, un mariage considéré comme forcé par André Matswa, Constant Balou, Lucien Tchicaya ; fils de cette Terre ancestrale ; a été consommé au prix du sang versé et a donné lieu à une relation d'une exclusivité peu commune, une attirance et une répulsion fascinants aboutissant à une séparation en bonne et due forme le 15 août 1960, avec la bénédiction de l'abbé Fulbert Youlou.

62 ans plus tard, au gré des blessures et des peines ; d'une histoire parfois tragique mais aussi exceptionnelle dans le domaine de l'art, du sport et de la culture ; le Congo est averti sur ses forces et ses faiblesses, sur son potentiel exceptionnel et sa capacité à enchanter le monde, dans une harmonieuse collaboration entre ses fils, sa jeunesse, ses sages expérimentés et ses partenaires privilégiés. Vive l'indépendance de la République du Congo à toutes celles et ceux qui célèbrent le Congo dans toutes ses facettes !