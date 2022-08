Afrique: Afis - La deuxième édition revient bientôt

Prévue pour les 28 et 29 novembre prochains à Lomé au Togo, la deuxième édition de l'Africa Financial Industry Summit (Afis 2022) permettra aux leaders de l'industrie africaine de contribuer à travers plusieurs échanges à la relance économique du continent via le développement d'une industrie financière compétitive, innovante, inclusive et durable.

La rencontre vise à échanger sur les meilleures pratiques permettant d'accélérer l'inclusion financière sur le continent; accélérer l'émergence d'un marché panafricain des services financiers, notamment via l'harmonisation des pratiques et le développement de groupes continentaux puissants ; contribuer à la naissance de politiques réglementaires, de conformité et d'encadrement des innovations financières au service d'une croissance pérenne et soutenable du secteur ; favoriser les échanges d'expérience et le partage de bonnes pratiques entre professionnels et enfin débattre des dernières tendances et évolutions de la finance mondiale et africaine.

Selon les organisateurs, l'enjeu majeur de ce grand rendez-vous est d'impacter les économies du continent de manière positive, durable et égalitaire pour chacun des pays qui contribuent à faire du marché africain un des plus prometteurs et dynamiques du monde. En effet, pendant deux jours, l'Afis rassemblera plus de cinq cents leaders du secteur privé et public africain autour des tables rondes, ateliers et keynotes.

" Afis est une plateforme lancée en 2021 pour permettre aux leaders de l'industrie financière d'échanger sur les enjeux de financement en Afrique. Cette édition réunira des dirigeants de banques, de compagnies d'assurance, de sociétés opérant dans le Mobile money, de fintech, de marchés des capitaux. Seront présents à cette rencontre des régulateurs, des ministres de l'Economie et des Finances, et des représentants de grandes institutions de développement ", a détaillé à Togo First, Frédéric Maury, directeur délégué de l'Afis.