Afrique: Distinction - Vanessa Metou, l'étendard du Congo à la WIA

Elle incarne la génération d'afro girls qui veulent contribuer au développement de leurs pays et du continent. Vanessa Metou fait partie des huit remarquables jeunes femmes sélectionnées dans le cadre du programme Women In Africa (WIA), une plateforme consacrée au développement économique et au soutien des femmes africaines entrepreneures.

Juriste spécialisée en droit international pénal et activiste pour les droits de jeunes, la lauréate s'est distinguée parmi trois mille candidates en lice pour cette compétition. " C'est un sentiment de fierté d'être lauréate de ce fabuleux programme et de gratitude d'avoir pu me distinguer parmi près de 3000 candidatures et de hisser haut les couleurs de mon pays à travers ma personne ", s'est félicité Vanessa Metou.

Cette initiative, qui s'inscrit dans la volonté de WIA de promouvoir l'égalité des chances et de permettre chaque année à des jeunes leaders d'être soutenues, s'avère être une réelle opportunité d'accompagnement pour les femmes africaines dans leurs réalisations. " Pour ma part, ce sera l'occasion de bénéficier d'un coaching de carrière, de mentorat, de formations sur des compétences transversales, d'affiner mon plan de développement de leadership, renforcer mon réseau et bénéficier d'un appui multiforme pour mon organisation Lona ", a déclaré la lauréate.

Responsabiliser les jeunes et les femmes

Créée en 2017, " Lona " est une ONG dont l'objectif premier est de promouvoir le bien-être et l'épanouissement de la jeunesse. Cette structure offre aux jeunes un cadre pour le développement et le transfert de connaissances axé sur le leadership et l'engagement civique, l'éducation et l'entrepreneuriat.

Changer l'état d'esprit et le regard posé sur les femmes, aider les femmes à lutter contre les stéréotypes, à parvenir à l'égalité réelle, rendre leurs actions visibles, font également partie de la feuille de route égalité-diversité que Vanessa Metou porte à travers son ONG " Lona ". " Nous travaillons actuellement à mobiliser les ressources avec certaines organisations sœurs pour la mise en œuvre d'un de nos programmes phares dénommé " Ladies camp 2.0 " labélisé en juillet dernier par ONU Femmes France dans le cadre du Festival génération égalité ", a-t-elle fait savoir.

Ce projet de formation de coaching sur le leadership et d'accompagnement des jeunes filles et femmes actives s'inscrit dans la vision des agendas 2030 et 2063 et vise à réduire les inégalités sociales et à favoriser la justice digitale pour les femmes. " Nous apportons des formations et ressources digitales aux femmes en zone rurale parce que nous sommes de la génération la plus connectée au monde, en plus de savoir lire, écrire et compter, les femmes doivent être outillées et en phase avec la technologie et les sciences ", nous confie-t-elle.

La nécessité de mettre un accent particulier au Congo

Avec une population d'environ 52% de femmes, il semble capital de mettre en exergue l'encadrement des femmes, leur éducation financière et leur inclusion dans toutes les sphères de décision, l'éducation des filles, la planification familiale, les systèmes de protection sociale et bien d'autres domaines en lien avec l'autonomisation des femmes au Congo. Le développement du Congo en particulier et du continent africain en général, dit-elle, ne saurait être envisagé sans jeunes femmes éduquées et autonomes, capables de participer à la vie économique, sociale, culturelle et politique sur un pied d'égalité avec les hommes.

" Le Congo tout comme l'Afrique que nous voulons ne se construira pas sans ses fils et ses filles. Pour cela, nous aurons besoin du concours de toutes les intelligences, du rôle clé que chacun peut jouer dans son domaine de compétence, d'une diplomatie dynamique, d'une économie stable, d'une gestion rationnelle des ressources et d'une planification écologique. Nous espérons pouvoir bénéficier de l'accompagnement des partenaires institutionnels au niveau national pour la mise en œuvre de ce vaste chantier ", a-t-elle souligné.

Déterminée, ambitieuse et engagée, Vanessa s'emploie depuis son jeune âge à la promotion des droits de l'enfant. La jeune femme a progressivement rejoint diverses ONG et organisations dirigées par des jeunes pour faire montre de son activisme pour les questions de la jeunesse africaine. Cet engagement lui a valu une place au sein du Conseil consultatif de la jeunesse de l'Union africaine, où elle a durant trois ans mené un plaidoyer pour l'agenda de la jeunesse africaine et participer à de multiples événements pour amplifier la voix du plaidoyer des jeunes africains.

A la question de savoir comment elle conçoit le Congo de demain, Vanessa répond : " Je rêve d'un Congo fort et prospère, où les compétences sont mises au service de la nation avec un accent sur la formation et le transfert de technologie, l'éducation de qualité, où les ressources naturelles sont transformées localement, avec une population entreprenante et fière de sa culture.

Un Congo ancré dans les valeurs de paix, de partage et d'amour, débarrassé des antivaleurs et où les jeunes, les femmes et les hommes jouissent de l'égalité des chances, ont accès à l'eau potable, une énergie saine et vivent au-dessus du seuil de pauvreté. C'est là tout le sens de mon engagement auprès de mes pairs, contribuer à semer les graines de l'espoir et jouer ma partition pour le Congo de demain ".