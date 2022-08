Congo-Brazzaville: Disparition - Le sélectionneur des Diables rouges judo, Me Alvin Ngakosso, n'est plus

Le sélectionneur de l'équipe nationale de judo, Me Alvin Ngakosso, plus connu par Me Amigo, a rendu l'âme le 8 août, à la suite d'un accident de circulation.

L'annonce du décès de ce faiseur des stars et des judokas professionnels a bouleversé le monde de judo, en particulier et des arts martiaux en général.

Le judo congolais vient de perdre l'un de ses fervents acteurs, Me Alvin Ngakosso dit Amigo le José Mourinho. C'est dans un communiqué signé par le président de la Fédération congolaise de judo et disciplines associées, Me Francis Ata, que son décès a été officialisé.

Grand formateur et encadreur de renom, ce désormais défunt dirigeant et entraîneur principal de Kodo Kagu Cha a beaucoup fait pour le judo au Congo. Il était en préparation avec l'équipe nationale pour les Jeux africains de la jeunesse, en Égypte.

Les témoignages sont légion sur l'illustre disparu. Ses athlètes cartonnent toujours lors des compétitions départementales, nationales et internationales.