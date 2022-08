Congo-Brazzaville: Musique - S.O.S Salsa souffle ses 27 bougies

Vingt-sept bougies d'existence, ça se célèbre ! S.O.S Salsa l'a compris et va fêter avec faste cet événement le 27 août, au centre culturel zola, à travers un concert "grand bal dansant". Durant les heures, Romain Gordan et les siens vont mettre les spectateurs en émotion, en revisitant le répertoire du groupe.

L'orchestre S.O.S Salsa, fleuron de la musique moderne au Congo, a œuvré pendant un quart de siècle comme principal ambassadeur de la culture afro-cubaine en sillonnant quasiment toute l'Afrique, contribuant ainsi à la promotion des valeurs culturelles cubaines. Une épopée somme toute belle, mais aussi rare dans l'histoire de la musique congolaise pour un orchestre de musique métissée.

En vingt-sept ans de carrière, S.O.S Salsa a lancé sur le marché du disque deux albums et deux singles, à savoir, "somos africanos" en 2005, "Gracias" en 2010 avec pour titre phare "Taba mobangue", "dis-moi maman" chanté avec Mbilia Bel en 2017 puis "bonbon bonbon"en 2020. L'orchestre a participé à plusieurs rendez-vous nationaux et internationaux et a arraché des distinctions et prix d'honneur. Sos Salsa a sorti aussi des grands noms, à l'instar de Gypsie la tigresse, David Koukou, exerçant aujourd'hui dans d'autres horizons.

Par ailleurs, S.O.S Salsa est constitué essentiellement d'ingénieurs et de sous-ingénieurs. L'orchestre doit son histoire à la grande colonie des étudiants congolais appelés à poursuivre leurs études à Cuba. En effet, après un séjour en terre cubaine de 14 à 17 ans suivant leur cycle d'études, de retour au pays, ces jeunes ont apporté non seulement des diplômes, mais aussi un bagage culturel leur permettant de reproduire avec authenticité des shows qui rappellent les "parrandas de remedio" voire les traditionnels festivals populaires de Santiago de Cuba ou les shows de très célèbres cabaret "tropicana" de la havane.

Véritable trait d'union entre la musique jeune d'aujourd'hui et celle d'hier, S.O.S Salsa est une espèce d'exhumation d'un passé si cher, de toute une belle époque révolue. Il rappelle avec mélancolie les légendaires airs-Del grand benny More (Père de la musique cubaine) ou les immortels airs du grand kallé jeff, voire les tubes cultes des Bantous de la capitale, de l'orchestre baobad du Sénégal ou du grand sekouba bambino. Créé le 27 août 1995 à Brazzaville par Romain Gordan, arrangeur et chef d'orchestre, ce groupe unique en son genre est spécialisé en musique afro-cubaine.