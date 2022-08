Congo-Kinshasa: Voir ou revoir - " Adjani " de Julio Lolo Bibas

En 2021, " Adjani " venait s'ajouter au palmarès des productions cinématographiques de la République démocratique du Congo. Tourné en une année entre Kinshasa et Moanda au Kongo central, ce film relate le poids des traditions sur le quotidien et l'avenir des populations.

La trame d'Adjani se résume par ce dicton : " Ce qui ne nous tue pas, nous rend plus fort ". L'héroïne du film, Adjani, est une jeune femme issue d'une relation interdite. En effet, ses parents provenant de deux villages différents en conflit ne pouvaient s'unir. Mais en bravant cet interdit, ils faisaient retomber sur leur progéniture le poids de cette loi. Et Adjani, innocente, naquit de cette union et grandit normalement jusqu'à voir, à l'âge adulte, sa vie être chamboulée.

Le cas d'Adjani est certes une fiction, mais elle n'en demeure pas moins éloignée des réalités déjà vécues dans la plupart des Etats africains en général, et du Congo en particulier. Au fil des images, on partage la vie mouvementée d'une Adjani victime des paroles méchantes et des interdits prononcés par les membres de sa famille plusieurs décennies avant sa naissance.

En parallèle, ce long-métrage d'environ 1h 20 min met en lumière la puissance des mots et le pouvoir des traditions. Pour le cas d'Adjani, la malédiction qui pèse sur elle par les liens du sang va considérablement troubler sa vie amoureuse. Au-delà de cette calamité, la trame du film est un appel à la résilience. Car qu'importe les erreurs commises, ce qui est fait est fait. Adjani va donc se battre pour se débarrasser de cette malédiction. " La vie est un combat permanent. Donc il faut avoir la force et le courage pour être toujours vainqueur à chaque instant. Peu importe les difficultés, on n'abandonne jamais ", peut-on entendre dans une séquence du film.

Avec comme scénariste Julio Lolo Bibas, en même temps réalisateur, et Guyguy Diangikulua, " Adjani " a été interprété par des acteurs talentueux, au nombre desquels Nancy Adjani également productrice du film, Trésor Abedi, Ricardo Mansinsa Guyguy Diangikulua, Noella Mukendi, Pap Witshima, Bienvenu Mutungilay, Gracia Mayiz Romeo et Vanessa Sinda.

Prix du meilleur long-métrage lors de la 3e édition du festival international de cinéma Ag'na qui s'est tenu en février dernier au Mali, " Adjani " fait partie de la sélection officielle du festival " L'Afrique fait son cinéma " 2022 qui se tiendra du 30 septembre au 8 octobre à Paris.