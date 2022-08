Togo: Le pays à la recherche de 745 agents pour ENAM, ENSF, ENAS et ENFS

Pour le compte de la promotion 2022-2025, plusieurs ministères ont lancé en début de semaine par arrêté interministériel, des concours d'entrée devant recruter au total 745 nouveaux agents pour quatre différentes écoles nationales dans toutes les régions du Togo. Il s'agit de concours d'entrée à l'Ecole nationale de formation sociale (ENFS), à l'École Nationale des Auxiliaires Médicaux (ENAM), à l'Ecole Nationale des Aides Sanitaires (ENAS) et à L'École nationale de formation sociale (ENFS).

ENAS

Pour L'École nationale des aides sanitaires (ENAS), le concours ne concerne que Sokodé. Ainsi, il est recherché 100 nouveaux agents, repartis comme 50 infirmiers auxiliaires d'État et 50 accoucheuses auxiliaires d'État.

ENAM

Le concours d'entrée à l'ENAM concerne les Écoles nationales des auxiliaires médicaux des cinq régions du Togo. Le nombre total de places à pourvoir est de 385. (Voir le tableau ci-dessous)

ENSF

Le concours d'entrée à l'ENSF est également ouvert pour les Écoles nationales de sages-femmes de Lomé, Tsévié, Kpalimé, Atakpamé, Kara, et de Dapaong. Ici, 160 places sont disponibles pour les potentiels sages-femmes fonctionnaires d'État ou non. (Voir le tableau ci-dessous)

ENFS

Pour le compte de la promotion 2022-2025. En tout, 100 places sont à pourvoir à L'École nationale d formation sociale, à raison de 50 par cycle.

Conditions

Exemptées l'ENFS qui ouvre ses portes aux candidats étrangers et l'ENSF qui admet que les candidats de sexe féminin, pour la promotion 2022-2024, toutes les écoles recrutent les candidats togolais des deux sexes.

Les dossiers de candidature sont réceptionnés depuis le 08 août 2022 et la date de limite est fixée au 02 septembre pour les concours d'entrée à l'ENSF, ENAM, ENAS, tandis que celui de l'ENFS va au 09 septembre 2022.

Pour les candidats(es) non fonctionnaires, il faut être de nationalité togolaise, avoir au plus 30 ans à la date du concours et être titulaires du diplôme de Brevet d'Etudes du Premier Cycle (BEPC).

Les candidats(es) fonctionnaires du ministère de la santé de l'hygiène publique et de l'accès universel aux soins, suant à eux, doivent être infirmier ou infirmière auxiliaire d'Etat accoucheuse auxiliaire d'Etat de la catégorie D, et avoir accompli au moins 5 ans de services effectifs avec d'au plus 45 ans à la date du concours. Être désignés par le ministre de la santé, de l'hygiène publique et de l'accès universel aux soins pour concourir.

Dossier de candidature

Les dossiers de candidature sont adressées au ministre de tutelle selon le concours et déposés aux directions régionales de chaque école. Soit au ministre de la santé et de l'hygiène pour ENAM, ENAS et ENSF, et celui de l'action sociale pour l'ENFS.

Ces dossiers comprennent une demande manuscrite, un contact téléphonique du candidat, de son parent ou du tuteur en mentionnant le centre d'écrit choisi (Lomé, Tsévié, Atakpamé, Sokodé, Kara ou Dapaong).

À ceci s'ajoutent une copie certifiée conforme timbrée de l'acte de naissance ou de toute autre pièce en tenant lieu, une copie certifiée conforme timbrée ou duplicata du certificat de nationalité togolaise et une copie certifiée conforme timbrée du diplôme requis.

De même, les candidats ont l'obligation de fournir un extrait du casier judiciaire datant de moins de 3 mois, un certificat médical d'aptitude datant de moins de 3 mois délivré par un médecin, une quittance de 5000 FCFA attestant le paiement des droits d'inscription dans les lieux indiqués. Aussi, une copie de la désignation du ministre de la santé, de l'hygiène publique et de l'accès universel soins (pour les candidats(es) fonctionnaires), une copie du certificat de vaccination contre la COVID-19 ou fournir la preuve d'avoir reçu au moins une dose de vaccin anti-covid.

NB : Tout dossier incomplet sera rejeté, selon les autorités.