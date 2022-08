Cote d'Ivoire: Bakayoko Waflaly (Sénateur du Worodougou) - "Avec ADO, la Côte d'Ivoire est en de bonnes mains "

" Les 62 ans d'indépendance de notre Nation me donnent encore une fois l'occasion de dire à nos compatriotes que le Président de la République, Alassane Ouattara, est par excellence ce " Messie " envoyé par le Seigneur Allah à notre pays pour sa transformation tous azimuts, à travers une intelligence hors norme.

<Sa qualité de grand bâtisseur liée aux travaux de mégastructures dans le pays en est l'illustration la plus élogieuse et la plus éloquente. Si le Président ADO n'avait pas existé, il aurait fallu que le Seigneur Dieu le crée pour la mission à lui confiée pour le développement et le progrès de notre pays en vue de sa transformation en État émergent et en locomotive de notre région ouest-africaine. Toute la Côte d'Ivoire solidaire est en chantier.

Notre 62ème anniversaire vient confirmer et consolider notre réconciliation enclenchée et qui donne des effets concrets, avec le retour au bercail des exilés et de ceux qui étaient en froid avec la République. Le Président ADO qui aime sincèrement son pays trouvera comme toujours les mots et les formules adéquates pour l'avancée inexorable de notre Nation vers de meilleurs lendemains. Nous y croyons, car le Président Ouattara en a l'intelligence, la capacité de réaction, le savoir-faire et savoir-être pour rassembler et faire vivre ensemble nos concitoyens mêmes les plus sceptiques.

La réconciliation qui est à ce prix, est enclenchée et irréversible à travers Konan Kouadio Bertin dit KKB, ministre la Réconciliation à la tâche et le maître d'ouvrage lui-même le Président Ouattara qui est à la manœuvre en a la formule appropriée. Avec ADO, la Côte d'Ivoire est en de bonnes mains. Nous y croyons et nous faisons confiance à son Excellence Alassane Ouattara qui a une haute conscience de l'unité nationale "