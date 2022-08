Cote d'Ivoire: Wozo vacances - Les Enfants Emergents de Yopougon plus forts de la 3ème manche éliminatoire

Le meilleur groupe de la 3ème manche éliminatoire de Wozo vacances s'appelle, " les Enfants Émergents de Yopougon ".

Ils ont rivalisé de compétences et de créativité avec les autres groupes, dans les différentes rubriques telles que les danses traditionnelles (l'Afatchouè, danse de génération en pays Ebrié), le play-back (imitation de l'artiste KS Bloom), le conte (aimer ce qu'on a), le Petit génie... C'était le 3 août dernier, au Palais de la Culture de Treichville. Leurs différentes prestations ont convaincu le jury.

C'est à donc propos qu'ils ont acquis le ticket de la qualification pour la première demi-finale. Outre " les Enfants Émergents de Yopougon ", " les New Stars de Guiélé " sont également qualifiés pour la 2ème demi-finale. Quant aux Enfants de Marcory, 3ème, et Divinity groupe d'Alépé, 4ème, ils sont éliminés. Oura Kouakou et Mlle Diomandé Myriam ont été, respectivement, choisis par le public comme le plus beau garçon (Bagnon) et la plus belle fille (Taloua Klaman) du jour.