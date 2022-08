Cote d'Ivoire: 12ème édition de la semaine nationale de civisme - Les journalistes mis en mission

Les activités de la deuxième journée de la Semaine nationale du civisme ont été marquées par la formation des hommes de médias. Ces derniers sont venus en grand nombre à la formation qui s'est tenue le mardi 2 août 2022, à l'auditorium de la CNPS au Plateau. C'est une initiative du ministère de la Promotion, de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du service civique. Le thème retenu pour cette 12ème édition est : " Des actes civiques au quotidien pour le développement durable de la Côte d'Ivoire ". A cet effet, les journalistes ont été instruits aux valeurs civiques et citoyennes pour être des porte-voix auprès de la population ivoirienne.

Au cours de cette formation, la directrice du civisme et de la citoyenneté, Georgette Bouanh, a insisté sur les cinq symboles de la République dont les armoiries, le portrait du président, l'emblème national, la devise et l'hymne national. Elle a par ailleurs demandé l'implication des journalistes dans la mission du ministère de la Promotion de la jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du service civique dont l'objectif est d'œuvrer à consolider une nation juste et prospère.

Lassiné Diomandé, président du comité d'organisation de la Semaine nationale du civisme (SNC), au nom du ministre de la promotion de la jeunesse, Touré Mamadou, a exhorté l'engagement des hommes de médias dans cette campagne nationale de civisme. " Je vous exhorte, en plus des familles et les écoles à être le 3e éducateur. Je reste persuadé que les valeurs civiques et citoyennes ne peuvent prospérer qu'avec votre implication. Vous êtes un maillon de l'ivoirien nouveau. C'est pourquoi votre engagement est fortement sollicité au reste des journées de la semaine au près de la population ".

Rappelons que la Semaine nationale du civisme a démarré le 1er août dernier et prend fin ce samedi 6 août.