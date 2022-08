Cote d'Ivoire: Salon de la musique d'Abidjan - Les organisateurs dévoilent les grandes lignes de la 2ème édition

"La musique, facteur d'inclusion économique et sociale".

C'est autour de ce thème que se tiendra du 2 au 5 novembre 2022 la 2ème édition du salon de la musique d'Abidjan (Sama). En prélude à cet événement, la fondation Kultur Faman, initiatrice du salon, a lancé, le vendredi 30 juillet dernier dans un hôtel de Cocody, ses activités avec une causerie-débat intitulée " Le grand plateau du Sama ". Il s'agissait, pour elle, de pousser la réflexion, via un panel, sur le thème : "L'organisation de l'industrie musicale, quels enjeux pour les acteurs ? ".

Ainsi, Mme Angaman (ministère de la Culture et de la Francophonie), Delors Inabo (producteur) et Moutcho Diaby (entrepreneur culturel) ont croisé leurs regards sur la professionnalisation du secteur musical. Ils ont, tour à tour, relevé la nécessité de le structurer afin de mettre en place une vraie économie qui sera profitable à tous les acteurs de l'industrie musicale : artistes, producteurs, distributeurs, managers...

Ce fut également l'occasion pour les promoteurs du Sama de dévoiler les articulations de la prochaine. Pour cette 2ème édition, selon le commissaire général Guy Pacôme Somian, " le SAMA entend mettre en avant les acteurs culturels et artistes dans les collectivités locales à travers une série d'activités devant permettre leur professionnalisation et l'émulation de jeunes talents locaux. Comme en 2021, le Sama 2022 sera meublé par des conférences, panels, démonstrations de talents, présentation de produits, rencontres B to B, ateliers de formation, partage d'expérience, shows musicaux, networking, etc.

Comme innovations, a souligné Guy Pacôme Somian, il y aura une tournée dans des établissements scolaires et collectivités locales (Sama Academy Tour) pour former les jeunes sur la chaîne de valeurs de l'industrie musicale ; une journée dédiée au Réseau des managers et agents africains d'artistes professionnels (Le Sama- Remaap) ; le Sama Talent, une compétition qui réunira les orchestres des mairies ; le Sama festival avec un show populaire.

" Chaque journée de formation sera suivie d'un show musical ouvert au public " a précisé Guy Pacôme Somian. Le Sama 2022 enregistrera la participation d'acteurs culturels d'autres pays (Bénin, Burkina Faso, Guinée, Mali, Mauritanie, Sénégal et Cameroun).