Cote d'Ivoire: Journée nationale d'excellence 2022 - 84 champions de l'excellence célébrés

Fiertés et porteurs d'ambitions nationales. Hier, les lauréats de l'édition 2022 du Prix national d'excellence, au nombre de 84 (personnes physiques et morales), ont été célébrés et récompensés en présence du couple présidentiel, du vice-président de la République, des présidents d'institution, des membres du gouvernement et des ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire.

Ainsi, la tradition de magnifier le travail bien fait, l'excellence, la probité et de montrer à la face du monde ceux qui incarnent ces valeurs chères au premier citoyen ivoirien a été respectée. Dans leurs apparats des grands jours, les bénéficiaires issus de tous les secteurs d'activités ont partagé avec joie et souvent émotion des poignées de main avec le Président de la République Alassane Ouattara et la Première dame Dominique Ouattara. Avant de repartir chacun du palais de la présidence de la République avec un trophée, un diplôme et la somme de dix millions de FCFA.

" Je suis heureux de la mobilisation de nos concitoyens ainsi que de tous les habitants de notre beau pays autour des valeurs du travail bien fait et de la recherche constante de l'excellence ", s'est félicité le chef de l'Etat. Tout en expliquant que son ambition pour la Côte d'Ivoire et pour tous ceux qui y vivent est de bâtir dans la paix et l'union une nation forte, solidaire et prospère. Selon lui, la réalisation de cette ambition repose sur des personnes de qualité capables de porter des valeurs de probité, de travail et de recherche de l'excellence qui caractérisent toutes les grandes nations et les grandes sociétés.

" Les personnes qui sont à l'honneur se sont assurément engagées par leur travail à porter notre pays vers le développement et nous en sommes très fiers ", a affirmé le chef de l'Etat sous les applaudissements. Poursuivant, le locataire du palais présidentiel a appelé les champions de l'excellence à maintenir le cap de l'effort dans l'accomplissement de leurs missions au service du développement de la Côte d'Ivoire. Car, a-t-il estimé, c'est dans la conjugaison des efforts de ses filles et fils dans la durée que la Côte d'Ivoire avancera sur le chemin du développement et de la prospérité.

Pour sa part, le président du Prix national de l'excellence, le Premier ministre Patrick Achi, a vivement remercié le chef de l'Etat pour avoir initié cette action de promotion du travail bien fait, de l'intégrité, de la probité et de l'excellence depuis maintenant neuf (9) ans. Pour lui, cette journée dédiée à l'excellence à l'initiative du chef de l'Etat place désormais les valeurs cardinales de l'accomplissement par le labeur et de la grandeur par l'engagement au cœur de la République. Pour lui, la Côte d'Ivoire avançant dans un monde de tempête, il lui faut nécessairement une jeunesse éclairée, engagée forgée dans l'effort et l'excellence pour pouvoir tenir le choc, s'adapter et innover pour continuer de grandir et de garantir la paix et le développement. C'est pourquoi, le chef du gouvernement a souhaité que les lauréats soient des modèles qui inspirent les jeunes Ivoiriens.

Lancé en 2013, le Prix national d'excellence consacre l'engagement de l'Etat de Côte d'Ivoire à promouvoir une société d'excellence. Son organisation annuelle épouse les différentes visions du Président de la République Alassane Ouattara qui entend aujourd'hui bâtir la Côte d'Ivoire solidaire. Cette volonté du chef de l'Etat passe par la célébration du mérite et des savoir-faire dans les domaines clés des activités socio-économiques et culturelles.

Quelques lauréats

-Prix d'Excellence du meilleur encadreur sportif

Mme Essan Marie-Laure, Présidente de la Fédération Ivoirienne de Randonnée Pédestre et du Bien-être pour Tous (FIRAPE)

-Prix d'Excellence du meilleur athlète

Konaté Stéphane, joueur de Basket-ball à l'Abidjan Basket Club (ABC)

-Prix d'Excellence du Meilleur Etablissement de Protection et de Remplacement,

Pouponnière de Yopougon

-Prix d'Excellence du Meilleur Fonctionnaire

Mme Doué Afia Eugénie, Directrice de l'IFEF de Port-Bouët

-Prix d'excellence de la commune la plus propre

La commune d'Anyama

-Prix d'excellence du meilleur Artisan de solidarité

Tano Kouao Alexis

Prix national d'excellence du meilleur étudiant de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Yeo Nalourgo Nibé

Prix d'excellence meilleur élève au CEPE

Mlle Camara Sarah, élève à l'Ecole d'excellence Dominique Ouattara avec une Moyenne Générale Annuelle de 19,67 /20

-Prix d'excellence meilleur élève au BEPC

Mlle Aka Audrey, élève au lycée Sainte Marie avec une Moyenne Générale annuelle de 18,44 /20.

-Prix d'excellence meilleur élève au baccalauréat

Kla Jean Christ, élève au lycée d'excellence Alassane Ouattara avec une Moyenne générale annuelle de 17,40 /20.

-Le Prix d'excellence de la meilleure structure du secteur des mines du pétrole et énergie décerné à Agbahou gold Opérations SA Prix reçu par son PDG Monsieur Diplo Jean Claude.

- prix d'excellence du meilleur Service d'administration du secteur des mines du pétrole et de l'énergie

Direction régionale des mines et de géologie de Divo.

- Prix d'excellence du meilleur agent d'administration du secteur des mines du Pétrole et de l'énergie

Kouadio Adjan, attaché de finance à la direction du suivi et de la réglementation de l'énergie.

- Prix d'excellence de la meilleure structure du secteur des hydrocarbures

Foxtrot- international

- Le Prix d'excellence de la meilleure structure du secteur Énergie

Aggreko Côte d'Ivoire.

-Prix d'excellence du glaive d'honneur de la gendarmerie nationale

Lieutenant-Colonel Zoh Loua Jean

Prix d'Excellence de la Lutte contre la Corruption.

Konan KOUAME, contrôleur sanitaire à l'aéroport international Felix Houphouët-Boigny d'Abidjan.