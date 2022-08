Sénégal: Inefficacité de l'aide au développement dans le secteur agricole - La faiblesse institutionnelle du MAER pointée du doigt

Le ministère de l'Agriculture et de l'équipement rural (Maer) doit se doter d'une forte capacité institutionnelle pour asseoir une prééminence des partenaires sur les priorités de l'Etat. C'est ce qui ressort d'un atelier de restitution de l'étude sur l'efficacité de l'aide au développement dans le secteur de la production végétale au Sénégal. Un atelier tenu hier, jeudi, à Dakar par l'Initiative prospective agricole et rurale (Ipar).

L'Etat Sénégalais, en appui avec ses partenaires au développement a injecté des ressources assez conséquentes pour booster le secteur agricole, lequel d'ailleurs contribue à moins de 10% du Produit intérieur brut (Pib) et emploie plus de 60% de la population active. Toutefois, l'aide au développement dans ledit secteur a évolué " en dents de scie sur la période 2014 2020 ", constate Ahmadou Ly, économiste, chef de file changement climatique à l'Initiative prospective agricole et rurale (Ipar). Et ce, malgré les appuis aussi bien bilatéraux que multilatéraux dont une large part de " 34% de la Banque mondiale ".

Il l'a affirmé hier, jeudi, à Dakar, lors d'un atelier de restitution de l'étude sur l'efficacité de l'aide au développement dans le secteur de la production végétale au Sénégal, non sans relever que ces appuis ont permis une forte croissance de la production en particulier pour les céréales et les produits horticoles. Pour s'en convaincre, il a convoqué quelques chiffres. Ainsi, pour le riz, on a noté une croissance de 141% entre 2014 et maintenant, la production horticole qui est passé de 45% entre 2013-2017 ; une augmentation des superficies emblavées et une hausse des subventions sur les intrants et le matériel agricole. Parlant du sujet de l'étude, il relève un changement de paradigme par rapport à l'aide au développement qui, selon lui, transcende le fait d'accroitre les ressources octroyées à l'agriculture mais plutôt de voir comment faire en sorte que ces ressources octroyées soient plus efficaces.

Dans cet esprit, rappelle-t-il " un certain nombre d'initiatives ont été prises, notamment les principes d'efficacité de l'aide au développement définis lors du forum de Busan (Corée du Sud) en 2011 et qui s'appuient sur la déclaration de Paris sur l'efficacité de l'aide (2005) et sur le programme d'action d'Accra (2008) qui s'articulent autour de l'appropriation des priorités de développement par les pays en développement ". Ici, les pays déterminent leurs priorités nationales de développement et les partenaires au développement alignent leur soutien en conséquence, mettent l'accent sur les résultats mesurables, notamment en termes d'impact durable comme moteur de l'élaboration des politiques de développement.

Il s'agit aussi de construire des partenariats inclusifs pour le développement considérant le secteur privé, les Organisations de la société civile et les gouvernements locaux, enfin de promouvoir la transparence et la responsabilité mutuelle. C'est-à-dire rendre les informations disponibles et accessibles aux partenaires, aux citoyens et aux bénéficiaires.

L'économiste regrettera la non application des recommandations formulées pour rendre plus efficace et efficiente l'aide au développement accordé au secteur agricole. Pour y arriver, il faut faciliter le renforcement de capacité institutionnelle du ministère pour disposer des ressources humaines et financières afin de définir les politiques agricoles qui sont structurées et qui répondent au besoin du pays.