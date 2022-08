Cote d'Ivoire: Filière café-cacao - Ce que le Conseil du café-cacao et IDH vont faire pour les producteurs

Une synergie d'actions pour améliorer les revenus des producteurs.

C'est l'objectif que poursuivent le Conseil du café-cacao et IDH (The Sustainable Trade Initiative) en signant un protocole d'accord, le mercredi 27 juillet dernier, dans un hôtel situé au Plateau, en plein cœur d'Abidjan. C'était dans le cadre du lancement, en présence du Directeur régional Afrique d'IDH, Monsieur Jonas Mva Mva, du programme Cocoaperation, initié par IDH, et qui vise, selon M. Frank Joosten, directeur des marchés du cacao à IDH, à accroître les revenus d'au moins 100 000 producteurs de cacao d'ici 2026.

L'objectif de cette collaboration, à l'en croire, c'est de réduire l'écart moyen par rapport au niveau de revenus viables d'au moins 30% et de garantir un accès à des produits et services financiers dont des crédits bancaires permettant aux producteurs de renforcer la productivité de leurs exploitations. "Ce programme permettra aux producteurs de bénéficier de conseils techniques appropriés afin de favoriser les investissements dans leurs activités et celles de leurs coopératives " a souligné M. Joosten, ajoutant qu'il les aidera également à mettre en place des entreprises agricoles performantes et rentables tout en diversifiant leurs activités pour s'assurer un revenu stable toute l'année.

Pour Mme Mbengone Ayivi, coordonnatrice du programme, l'idée, c'est également aider les producteurs de cacao à rendre leurs exploitations durables. " Nous offrons non seulement une nouvelle perspective aux producteurs, mais nous conférons également de la valeur à l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement du cacao en Côte d'Ivoire", a-t-elle précisé. Avec ce programme, le Conseil du café-cacao et IDH envisagent de mobiliser les acteurs de la filière cacao, notamment les exportateurs, les chocolatiers et les institutions financières pour une collaboration étroite avec les producteurs et leurs coopératives pour des exploitations plus rentables et plus résilientes. Notons le document de partenariat a été signé par Jonas Mva Mva, pour le compte de l'IDH, et Dr N'Goran Koffi, Directeur général adjoint du Conseil du Café-Cacao.