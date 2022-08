Cote d'Ivoire: Elections législatives et sénatoriales partielles - La liste des candidats dévoilée par la CEI

Les candidats aux postes de députés laissés vacants par le décès des élus des circonscriptions 57, 150 et 202 en vue des élections législatives et sénatoriales partielles du 3 septembre prochain sont désormais connus.

En effet, le porte-parole de la commission électorale indépendante, Émile Ebrotié a levé hier un coin du voile sur la liste provisoire des candidats qui s'affronteront dans les circonscriptions n°057 (Bobokro, Lolobo et N'guessankro commune et sous-préfecture et Marabadiassa sous-préfecture); n°150 (Gnamandji, Meagui et Oppouyo commune et sous-préfecture) et n°202 (Bobi Diarabanan commune et sous-préfecture, Séguéla sous-préfecture) au cours des législatives partielles. Ainsi, onze dossiers de candidatures, selon lui, ont été enregistrés par l'institution présidée par Coulibaly-Kubiert Ibrahim.

A l'analyse des dossiers de candidatures, a-t-il dit, un dossier, celui de Fofana Losseni dans la circonscription n°150, a été rejeté pour défaut d'inscription de son suppléant Dosso Mehoué Abdoul Kader sur la liste électorale. Ce sont donc dix candidats et leurs suppléants parrainés par le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la Paix (RHDP), le Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI) et sous la bannière indépendante qui iront à l'assaut de l'électorat dans les circonscriptions concernées si les choses restent à l'état après les trois jours francs que les candidats recalés ont pour saisir le Conseil Constitutionnel.

Aussi, au niveau des sénatoriales partielles dans la région du Haut Sassandra, deux dossiers de candidatures parrainés par le RHDP et par le PDCI ont-ils été enregistrés et validés par la commission centrale de la Commission électorale indépendante à l'issue de sa séance du 4 août dernier en vue de l'élection sénatoriale partielle fixée au 3 septembre prochain.