Cote d'Ivoire: Cyclisme - Dimbokro a un bon vivier

La FIC sème des graines de champions à Dimbokro. Dans le cadre de la 2e fête du vélo initié dans le but de détecter des talents pour les clubs et l'équipe nationale et aussi de favoriser la pratique du vélo sur tout l'étendue du territoire national, la Fédération ivoirienne de cyclisme a marqué un arrêt, le samedi 30 juillet dans la capitale du N'Zi. A l'occasion trente-deux coureurs, de 12 à 30 ans, sont sortis pour se mesurer et évaluer leurs aptitudes à faire du vélo.

Parrainée par le Directeur général de la Lonaci et placée le patronage du ministre des Sports, Paulin Claude Danho, la course a été présidée par le préfet de région, Yahaya Coulibaly qui avait à ses côtés le conseiller spécial du DG de la Lonaci, Geoffroy N'Guessan.

Langui Konan âgé (12 ans), Etilé Constant (13 ans) et Adahi Anderson (13 ans) ont donné raison au Dr Alla Kouamé, président de la FIC, et à son équipe d'avoir initié cette activité. Sur le kilomètre 800, ils ont rivalisé de talent, de dextérité pour s'offrir le podium. Sur la distance de 16,2 km réservée aux juniors, Adahé Kouadio Michel s'est imposé en 34 min 17s, assortie d'une vitesse moyenne de 28,35km/h. Yacou Boris et Bamba Mamadou ont complété le podium avec 30 secondes de retard. De belles performances saluées par le préfet de région, Yahaya Coulibaly qui a souhaité que ce genre de compétitions se multiplie afin de dénicher des talents pour l'avenir du cyclisme ivoirien.

Le représentant du parrain a félicité les coureurs et s'est réjoui de l'engament de son entreprise à accompagner la petite reine. Les différents vainqueurs ont reçu des trophées, des médailles et des vélos neufs. La fête du vélo entre dans le cadre de la politique nationale du sport comme promue par le ministre des Sports, Paulin Danho, qui appelle à une pratique sur toute l'entendue du territoire.