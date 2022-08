Cote d'Ivoire: Bouaké - La cohésion sociale et le vivre ensemble au centre du tournoi Assahoré Konan Jacques

Un mois pour célébrer les valeurs de cohabitation et de fraternité.

C'est le but de la première édition du tournoi de maracana " Gbêkê Wadjasso " doté du trophée Assahoré Konan Jacques, Directeur général du Trésor et de la Comptabilité publique, dont le coup d'envoi a été donné récemment au stade de Cocody Résidentiel. Initiative de la 2ème adjointe au maire de Bouaké, Mme Krotoumou Diomandé et de l'Union des boss de Cocody, le tournoi enregistre la participation de douze équipes des différents sous-quartiers.

Avant le match d'ouverture entre FC Courageux et FC Appolos soldé par un nul, la présidente du comité d'organisation, Mme Krotoumou Diomandé a souligné l'enjeu de cette compétition sportive placée sous le sceau de l'union, du vivre ensemble et de la cohésion sociale, des "valeurs si chères" au parrain. "A travers ce tournoi, nous voulons mettre un point d'honneur sur la cohésion, l'unité et l'entente. Le parrain attend de nous qu'on se donne la main sans distinction d'ethnie et de religion comme au temps de Félix Houphouët-Boigny", a-t-elle insisté.

Pour sa part, Koffi Elvis a, au nom d'Assahoré Konan Jacques, exhorté les équipes à l'esprit fair-play avant de les inviter à s'approprier les valeurs du vivre ensemble.Six autres quartiers, notamment Tollakouadiokro, Gbessekro, N'Dakro, Djamourou, Air France et Kongodekro, vont abriter des tournois similaires parrainés par Assahoré Konan Jacques.