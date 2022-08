Cote d'Ivoire: Bouaké - Tuo Fozié exhorte les populations à une étroite collaboration avec les FDS

La capitale du Gbêkê a commémoré le 7 août 2022, dans la ferveur et la liesse populaire, le 62ème anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire.

C'était en présence des autorités politiques, administratives, religieuses et coutumières. Au boulevard du Carnaval qui a servi de cadre, la cérémonie placée sous le thème " Liens Forces de défense - Populations, socle de la résilience nationale face aux nouveaux défis sécuritaires " a été marquée par le salut aux couleurs, l'adresse du préfet de région puis le défilé des forces militaires, paramilitaires et de plusieurs couches de la société civile.

Après la revue des troupes, le préfet de région, préfet du département de Bouaké, Tuo Fozié, a indiqué qu'à travers cette thématique, le chef de l'État, Alassane Ouattara, invite chacun de nous, à faire corps avec les forces de l'ordre en vue de dénoncer et de décourager toute velléité d'attaque contre notre pays. " Le gouvernement nous invite en réalité à une collaboration très étroite entre nos forces et nous. Il s'agit de communiquer, d'informer et de rendre compte aux autorités militaires et paramilitaires, de tous les faits en rapport avec la sécurité nationale pour éviter tout désagrément à la Côte d'Ivoire ", a t- il lancé.

A en croire la première autorité administrative de la région, la lutte contre les phénomènes du terrorisme et du djihadisme ne peut aboutir que s'il existe une véritable synergie d'actions entre les forces de défense et de sécurité et les populations. " De notre capacité à nous adapter aux nouveaux défis sécuritaires en y apportant des réponses appropriées, dépend notre marche inexorable vers le développement sous la houlette du Président de la République, Alassane Ouattara ", a insisté Tuo Fozié.

Il n'a pas manqué de rappeler que l'équipe gouvernementale est engagée à œuvrer pour le bien-être des populations dans une Côte d'Ivoire solidaire selon la vision du chef de l'État. C'est pourquoi, elle a pris d'énormes mesures dans le cadre de la lutte contre la cherté de la vie, en vue de préserver le pouvoir. Le préfet a terminé son allocution en invitant particulièrement la jeunesse à s'approprier les initiatives d'envergure prises par les autorités étatiques, permettant au pays de construire sa sécurité alimentaire.