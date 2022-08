Sénégal: Remise des prix du concours général 2022 - La République fête l'excellence

Les meilleurs élèves de Première et de Terminale qui se sont distingués au Concours général 2022, ont été honorés par toute la République hier, jeudi 11 août, lors d'une cérémonie qui s'est tenue au théâtre national Doudou Ndiaye Coumba Rose. Les lauréats sont au nombre de 95 dont 46 filles et 49 garçons. Le parrain de l'édition de cette année est le directeur de l'Institut de Recherche en Santé, de Surveillance épidémiologique et de Formation, Pr Souleymane Mboup. Dans son discours, le Président de la République, Macky Sall qui a félicité les lauréats, a évoqué la nécessité de réforme des curricula et annoncé l'ouverture de deux nouveaux lycées d'excellence.

La République a fêté ses meilleurs élèves hier, jeudi 11 août, au théâtre national Doudou Ndiaye Coumba Rose lors d'une cérémonie présidée par le Chef de l'Etat, Macky Sall et axée sur le thème "Pour un système éducatif ancrée dans ses valeurs et ouvert aux compétences du 21e siècle : quelles réformes curriculaires ?".

104 distinctions sur 2722 candidats inscrits dont 53 prix et 51 accessits ont été remises aux meilleurs élèves de Première et de Terminale qui se sont distingués au Concours général 2022. Les lauréats sont au nombre de 95 dont 46 filles et 49 garçons et les élèves des séries scientifiques se sont distingués en s'adjugeant 61% des prix.

Fatou Niang meilleure en classe de 1ère S2

Cette année, la palme du meilleur élève du Sénégal est revenue à Fatou Niang, élève en classe de Première S2 au lycée d'excellence Mariama Ba où était également pensionnaire la meilleure élève de l'édition 2021 du Concours général. "Je rends grâce à Dieu et je remercie mes parents, ma famille et les professeurs surtout ceux qui nous ont encadrés parce que ce n'est pas évident surtout cette année avec les grèves et tout mais on s'en est bien sortis", s'est réjouie Fatou Niang.

Prenant la parole, le Chef de l'Etat, a adressé ses félicitations aux lauréats. " Chers lauréats et lauréates, devant vos familles et la Nation, vous êtes honorés aujourd'hui en reconnaissance de vos efforts au bout d'une année scolaire intense. Vous avez brillé par vos résultats, prouvé ce que l'école sénégalaise peut produire de meilleur et montré à vos camarades la voie à suivre. Je vous en félicite vivement ainsi que vos encadreurs", a déclaré Macky Sall. Poursuivant son propos, il les a invités à continuer sur cette lancée.

"Cette étape franchie, je vous invite à garder intact vos ambitions en restant humbles et concentrés sur vos études car, bien de défis vous attendent sur le chemin de l'excellence alors ne vous laissez ni grisés par le succès, ni divertis par les pièges et les contre valeurs de notre temps. Prenez exemple sur votre parrain, fixez-vous comme objectif de devenir des professeurs Souleymane Mboup chacune et chacun dans son domaine et à sa manière", a déclaré Macky Sall.

Le parrain Pr Souleymane Mboup offert en exemple

En effet, le parrain du Concours général 2022, Pr Souleymane Mboup est le fondateur et directeur de l'Institut de Recherche en Santé, de Surveillance épidémiologique et de Formation (IRESSEF).

Pharmacien colonel à la retraite, virologue, biochimiste, bactériologiste, professeur titulaire agrégé des universités, Pr Mboup est offert en exemple aux lauréats.

"Je voudrais particulièrement vous féliciter professeur pour cette initiative et surtout pour votre détermination à hisser l'IRESSEF à un niveau de standard international. Par votre parcours lumineux, Pr Mboup médecin colonel à la retraite des armées s'est toujours distingué dans l'excellence alliée à la discipline militaire. Il a fait la fierté de notre pays, de l'Afrique et du milieu scientifique aux quatre coins du monde. Le Professeur est un expert mondialement connu, co-découvreur du VIH-2 en 1985, spécialiste du SIDA et d'autres maladies infectieuses. Ce qui lui a valu beaucoup de distinctions", a fait savoir Macky Sall. Allant plus loin, il dira que le Concours général 2022 ne pourrait avoir "meilleur parrain en ces temps de pandémie de covid-19 et de progression de la variole du singe".