Burkina Faso: Attaque terroriste dans la province du Bam - L'Arabie saoudite solidaire du Burkina

Le ministère des Affaires étrangères exprime sa ferme condamnation et son indignation de l'attaque terroriste survenu le mardi 08/09/2022 dans la province du Bam, au nord du Burkina Faso, qui a causé la mort de 15 des forces de défense et de sécurité et des blessés.

Le ministre adresse ses condoléances et sa compassion aux familles des victimes ainsi qu'au gouvernement et au peuple du Burkina Faso et ses vœux de prompt rétablissement aux blessés.

Le ministre réitéré la position du Royaume d'Arabie Saoudite rejetant la violence et l'extrémisme sous toutes ses formes, méthodes et motifs.

Ministère des Affaires étrangères de l'Arabie Saoudite