Afrique: Meilleur gardien de l'année - Edouard Mendy parmi les finalistes du trophée Yachine

Les 10 nommés pour le trophée Yachine, - qui désigne le meilleur gardien de but de l'année-, ont été dévoilés, ce vendredi en fin d'après-midi. Tenant du titre, le gardien de but sénégalais, Edouard Mendy y figure.

Voici les 10 nommés pour le trophée Yachine

Alisson Becker (BRE, Liverpool), Yassine Bounou (MAR, Séville FC), Thibaut Courtois (BEL, Real Madrid), Ederson (BRE, Manchester City), Hugo Lloris (FRA, Tottenham), Mike Maigan (FRA, AC Milan), Édouard Mendy (SEN, Chelsea), Manuel Neuer (ALL, Bayern Munich), Jan Oblak (SLN, Atlético de Madrid) et Kevin Trapp (ALL, Eintracht Francfort).

Les 10 nommés pour le trophée Kopa ( (moins de 21 ans)

Karim Adeyemi (ALL, RB Salzbourg puis Borussia Dortmund), Jude Bellingham (ANG, Borussia Dortmund), Eduardo Camavinga (FRA, Real Madrid), Gavi (ESP, FC Barcelone), Ryan Gravenberch (PB, Ajax puis Bayern Munich), Josko Gvardiol (CRO, RB Leipzig), Nuno Mendes (POR, Sporting Portugal puis Paris-SG), Jamal Musiala (ALL, Bayern Munich), Bukayo Saka (ANG, Arsenal) et Florian Wirtz (ALL, Bayer Leverkusen).