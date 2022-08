Afrique: Revue de presse de l'Afrique francophone du 13 aout 22

Mali : Apurement de dettes- Les précisions de Bamako

Le Mali a annoncé le vendredi 12 aout 2022, avoir « réglé l'intégralité des impayés » de sa dette causés par les sanctions qui lui étaient imposées par la Cédéao. Le ministère cite « une dette extérieure d'environ 85,1 milliards de Fcfa » et la dette de marché émise par syndication, c’est-à-dire par le biais d'une opération montée avec plusieurs acteurs financiers pour un montant de 66 milliards Fcfa. (Source : Afp)

Mali : Survol du territoire- L’Allemagne arrête tout

L’Allemagne a annoncé le vendredi 12 août 2022 suspendre « jusqu’à nouvel ordre » la majeure partie de ses opérations militaires au Mali dans le cadre de la mission de l’Onu (Minusma). Les autorités allemandes invoquent un nouveau refus de survol par les autorités maliennes. (Source : Euronews)

Burkina Faso : Univers politique- Le Front patriotique est né

Le Front patriotique a été porté sur les fonts baptismaux par un ensemble de 33 partis politiques et organisations de la société civile ce jeudi 04 Aout 2022 à Ouagadougou. Le Front patriotique est d’obédience et de statuts divers selon ses premiers responsables. C’est une coalition de partis, mouvements politiques, organisations de la société civile, centres et groupes d’analyses et de réflexions. (Source : Burkina 24)

Niger: Situation pluviométrique 2022-Le gouvernement fait le point

Le cumul saisonnier à la première décade du mois d’août oscille entre 60 et 500mm. Le cumul saisonnier au 08 août 2022 oscille entre 60 et 500 mm, annonce le Ministre des transports, dans une communication faite en conseil des Ministres de le jeudi 11 Août 2022.Le communiqué du conseil des Ministres indique que ce cumul pluviométrique, comparé à l'année précédente, à la même date, est « excédentaire sur 52% des postes suivis, équivalent sur 6% et déficitaire sur 41% ». ( Source : Anp)

Côte d’Ivoire :Rhdp-Bacongo nouveau secrétaire exécutif

L’actuel député-maire de Koumassi succède à Adama Bictogo, devenu président de l’Assemblée nationale depuis peu. L’annonce officielle de la nomination est attendue dans les jours à venir. Connu pour sa disponibilité et sa générosité à l’égard des militants depuis le Rdr, Bacongo Cissé semble être the right man, at the right place. (Source : afrikipress)

Guinée: Retour des civils aux affaires-Un autre pas de la Transition

Le président de la transition Colonel Mamadi DOUMBOUYA a pris un décret le vendredi 12 août 2022, portant institution et organisation du Recensement général de la population et de l'habitation « Rgph4 », première des 10 étapes clefs définies par la junte dans le processus devant aboutir au retour à l’ordre constitutionnel. Le sujet avait été évoqué jeudi dernier lors du Conseil des Ministres, alors qu'une frange importante de la classe politique continue de revendiquer un dialogue pour s'accorder sur la conduite de la transition. (Source : africaguinee.com)

Togo : Erosion côtière- Des journalistes à l’école

L'érosion côtière qui représente une véritable menace pour les pays côtiers et dont les conséquences s'étendent aux zones continentales proches et lointaines. Aussi, de l'extension de la désertification dans la sous-région. L'union catholique de la presse d'Afrique de l'ouest (Ucap-Ao), en collaboration avec la section du Togo organisé du10 au 16 août 2022, la 6ème édition de la rencontre sous régionale des journalistes catholiques, au grand séminaire interdiocésain Jean-Paul Paul 2 de Hiédzranawoué(Togo). Intitulé "Refresher Program ", ce grand rendez-vous panafricain rassemble 9 pays. Il s’agit de Côte d'ivoire, Benin, Burkina Faso, Togo, Mali, Sénégal, Ghana, Nigeria et Guinée).(Source : fratmat.info)

Sénégal : Assemblée nationale : Macky a sa majorité absolue

Les quotidiens sénégalais parvenus vendredi à Apa ont titré principalement sur le ralliement du député de l'opposition Pape Diop à la coalition présidentielle. Ce qui permet à cette dernière de décrocher une majorité absolue à l'Assemblée nationale avec 83 députés sur 165. « Macky tient sa majorité absolue » à la suite du ralliement de Pape Diop, ancien baron du régime de l'ex-président Abdoulaye Wade (2000 – 2012), à la coalition Benno Bokk Yakaar (BBY, unis pour un même espoir), indique L'As