Afrique de l'Ouest: Interconnexion électrique CI–Liberia–Sierra Leone–Guinée-Les pays membres invités à maintenir le cap

La troisième réunion du Comité Directeur du Projet d’Interconnexion Côte d’Ivoire – Liberia – Sierra Leone – Guinée (Clsg) composée des Ministres en charge de l’énergie des pays bénéficiaires du projet s’est tenue le 12 août 2022 à l’hôtel Sofitel, Abidjan, Côte d’Ivoire sous la haute présidence de Mamadou Sangafowa Coulibaly, Ministre des Mines, du pétrole et de l'énergie de la Côte d’Ivoire, par ailleurs, président du Comité directeur du projet Clsg. Cette rencontre a pris fin le même à Abidjan. A-t-on appris de sources officielles, dans la capitale économique ivoirienne. Rendez- vous a été pris pour le 25 Novembre 2022, à Conakry, en Guinée. Le Comité directeur a désigné M. Ibrahima Abé Sylla, Ministre de l’énergie, de l’hydraulique et des hydrocarbures de la république de Guinée comme nouveau président du comité directeur pour une durée d’une année, conformément aux dispositions du Traité dudit projet. Bien avant, a l’ouverturedes travaux, Mamadou Sangafowa-Coulibaly, a souhaité la bienvenue aux participants. Il a affirmé, au nom du gouvernement ivoirien, qu’il n’y « aura de la part de la Côte d’Ivoire de dérogation à ses obligations et a confirmé la disponibilité du gouvernement de Côte d’Ivoire à coopérer, comme de coutume, depuis des années avec le Ghana, le Togo et le Bénin d’abord, le Burkina Faso, le Mali, et récemment le Liberia en Moyenne tension et aujourd’hui à une échelle plus large, le Liberia, la Guinée et la Sierra Leone en Haute Tension. » Coulibaly Sangafowa a ensuite exhorté ses collègues membres du Comité directeur, à maintenir leur soutien habituel à la société Transco Clsg et à promouvoir les projets de réseaux électriques à connecter à la ligne de transport Clsg afin d’augmenter les échanges d’énergie susceptibles d’améliorer la viabilité financière de la société.

Il est à rappeler que la réunion du Cd avait pour objectif d’examiner et d’adopter le rapport du Comité de pilotage relatif à l’état d’avancement du projet, au Plan d’affaires révisé de la société Transco Clsg, au tarif pour l’année 2022, au programme de travail et du budget 2022, au budget prévisionnel des trois prochaines années ainsi que la stratégie de financement permettant de remédier au gap financier à court et moyen terme de cette structure.

Aussi, le Comité directeur, après examen et échanges sur les sujets abordés dans le rapport, a approuvé les recommandations formulées par le Comité de pilotage sur plusieurs points. Citons entre autres l’état d’avancement du projet et la stratégie de financement pour remédier au déficit financier.

« Au terme des échanges, le Comité directeur a estimé que certains points recommandés nécessitent une analyse approfondie. Toutefois, si à l’issue de cette analyse, il s’avère nécessaire, une réunion du Comité Directeur sera convoquée », ajoute une note remise à la presse.